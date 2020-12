México reporta 105.940 decesos y 1.113.543 contagios de la covid-19

México, 30 nov (EFE).- México informó este lunes de 285 nuevos decesos por la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 105.940, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 6.472 nuevos contagios, para un total de 1.113.543 casos confirmados.

Con las cifras anunciadas hasta este lunes, México se mantiene como el undécimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos en cifras absolutas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Además, con casi 820 muertes por millón de habitantes, es el décimo país con más decesos en proporción a su población.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.866.225 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 45 %, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen 1.113.543 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.356.344 con un resultado negativo y 396.338 que se mantienen como casos sospechosos.

Los casos sospechosos son clasificados por las autoridades sanitarias entre los que no tienen una muestra (199.563), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (149.186) y los que esperan conocer el diagnóstico de su prueba (47.589).

El funcionario destacó que 823.586 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen 1.289.336 casos estimados y señalaron que el 5 % de ellos, que corresponden a 61.631, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

El informe indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.794 muertes sospechosas que se clasifican en las que no poseen muestra (10.790), las que no tendrán un diagnóstico (4.544) y las que sí lo pueden tener (460).

Según los datos, la Ciudad de México por sí sola, acumula el 16,6 % de todas defunciones a nivel país. Además, se indicó que a nivel nacional, el 38 % de camas de hospitalización general y el 31 % de camas con ventiladores están ocupadas.

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación en México por la covid-19 es "muy preocupante" y pidió al país que sea "muy serio" en su gestión.

El domingo, la Secretaría de Salud de México reportó que del 1 enero al 24 de octubre se han registrado 794.944 muertes por todas las causas frente a las 576.955 defunciones esperadas con base en el promedio de los últimos cinco años.

De este exceso de 217.989 muertes, el 72 % o 155.990 podrían ser atribuibles a la covid-19, reconoció el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura.

La covid-19 podría convertirse en la segunda causa de muerte al superar a la diabetes, que el año pasado provocó la muerte de 104.354 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que todavía tiene pendiente actualizar las cifras de 2020.



