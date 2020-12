Mexicanas Fernanda Ulibarri y Denise Gutiérrez reviven tema de Concha Michel

México, 1 dic (EFE).- Las cantantes mexicanas Denise Gutiérrez y Fernanda Ulibarri, en colaboración con Musas Ensamble de Arpas, unieron sus talentos para hacer "Sol redondo", un tema con el que pretenden rescatar el trabajo de Concha Michel, una de las compositoras mexicanas que han sido olvidadas con el paso del tiempo.

"Yo conocía esa canción pero no sabía que era de Concha Michel y cuando la conocí a ella me emocioné mucho. Es un personaje que desafortunadamente no conocemos tanto y deberíamos de conocer", reconoce Ulibarri en entrevista con Efe.

Michel fue una mujer que además de componer y dedicarse al corrido, género en el que difícilmente las mujeres de su época se desenvolvían, llevó a cabo diversos estudios de comunidades indígenas y fue protectora del folclore y las tradiciones mexicanas.

"Yo conocí a Concha Michel por Fer, (la canción) me llamo la atención por la calidad de la letra y por haber descubierto a una figura femenina tan importante en la historia de nuestro país. Me encanta lo que llegamos a hacer, tiene una esencia particular de otra época", asegura Gutiérrez.

Tal descubrimiento las ha impulsado a interesarse más por el trabajo de compositoras mexicanas que han sido invisibilizadas, según narran, ahora se sienten con la necesidad de seguir reivindicando a estas grandes figuras a partir de su música.

"Mostrar y levantar la obra de compositoras como en este caso que muchas veces no se les menciona tanto me parece importante, es un acto de sororidad entre nosotras hacia una persona como Concha, ha sido gratísimo", dice Gutiérrez.

MUJERES EN LA MÚSICA

Las artistas también resaltan que "Sol redondo" es un trabajo realizado en un 90 % por mujeres, pues no solo homenajean a una mujer, sino que trabajaron con cuatro arpistas que le dieron un sentido especial a la canción.

Fernanda Ulibarri había trabajado con Amalinalli, una de las arpistas que componen el cuarteto, y después de varias conversaciones con Gutiérrez llegaron a la conclusión de que sería una gran oportunidad aprovechar el sonido tan sutil y delicado de dicho instrumento.

"Ellas tocan música mexicana y pensamos que era un gran momento para unirlas a esta fusión de lucha de una mujer con un poema de (Carlos) Gutiérrez Cruz", apunta Ulibarri sobre el origen de la letra de "Sol Redondo".

El arreglo musical fue realizado en su totalidad por el Musas Ensamble de Arpas y aunque Ulibarri buscó por todos los medios contactar a un familiar de Concha Michel para obtener una grabación o alguna pista en la cual basarse de forma fiel a la música, no lo logró hasta tiempo después.

"Curiosamente cuando salió la canción me contactó por Facebook el bisnieto de Concha y me dijo que esta versión era la que más respetaba la de Concha", dice la cantante.

Como parte de este trabajo femenino, Gutiérrez considera importante que existan más espacios donde unirse artísticamente entre mujeres y espera que "Sol redondo" inspire a más mujeres a adentrarse en el universo musical como creadoras.

"Evidentemente hay muchas mujeres también en el ámbito clásico, podemos romper entre géneros", menciona.

Tanto Denise como Fernanda tienen proyectos personales que esperan seguir impulsando. Sin embargo, ambas manifestaron su interés por seguir rescatando la música no solo de Michel, sino de más compositoras que el tiempo ha olvidado.

Denise es vocalista de la banda de rock Hello Seahorse! y del proyecto de música inmersiva Mexfutura, mientras que Ulibarri es parte de la agrupación The Mexican Standoff y también es directora de videos.

"(Estamos) viendo qué nuevas posibilidades hay para el futuro. Tampoco sabemos cuándo vamos a reanudar nuestras actividades, me parece importante buscar nuevas alternativas", asegura Gutiérrez.