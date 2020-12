Messi, el que más dispara y regatea; Correa, máximo asistente

Madrid, 1 dic (EFE).- El argentino Leo Messi, pese a no estar a su mejor nivel y a que el Barcelona tiene dos partidos pendientes, es el que más ha disparado y regateado durante las once primeras jornadas de LaLiga Santander, mientras que su compatriota Ángel Correa es el principal asistente.

El delantero barcelonista lidera la tabla de disparos con un total de veinte, cuatro más que Mikel Oyarzábal, quien lidera la clasificación de artilleros de la competición con siete dianas, una más que el villarrealense Gerard Moreno. Los dos internacionales españoles han jugado los once encuentros. El argentino lleva cuatro tantos.

También Messi encabeza, con 34, la lista de LaLiga de regates, en la que precede al céltico Iago Aspas y al levantinista José Campaña.

Así pues, pese a que no es el Messi de los mejores momentos, sigue siendo protagonista y clave para el conjunto que dirige Ronald Koeman, que ha completado un más que discreto inicio de temporada, por cuanto ha ganado tan solo cuatro partidos de los nueve disputados, con dos empates y tres derrotas.

Correa ha repartido cinco pases de gol a sus compañeros, determinante en la buena marcha del Atlético de Madrid, segundo a un punto de la Real Sociedad pero con dos partidos pendientes.

El también internacional argentino aventaja en una asistencia al bético Sergio Canales y en dos a Álvaro Negredo (Cádiz), Óscar Plano (Valladolid), el surcoreano Kang In Lee (Valencia), el colombiano 'Cucho' Hernández (Getafe), el francés Karim Benzema y el brasileño Rodrygo Goes (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla) y Jordi Alba (Barcelona).

En el capítulo de pases domina el Villarreal, con Pau Torres (730), Dani Parejo (664) y Raúl Albiol (654), primero tercero y cuarto, en tanto que el neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong es segundo (679). Messi tan solo es decimoséptimo con 521.

Pau Torres es además, junto a Iago Aspas, el único jugador de campo que ha disputado completos los once encuentros, circunstancia que comparten con los guardametas Marko Dmitrovic (Eibar), Alex Remiro (Real Sociedad), Andrés Fernández (Huesca), Fernando Pacheco (Alavés), Sergio Asenjo (Villarreal) y Jaume Domenech (Valencia), este último el que más paradas ha hecho, con cuarenta.



