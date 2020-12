Lara arrebata el liderato a La Guaira y el clásico termina sin goles

Caracas, 30 nov (EFE).- El Deportivo Lara le arrebató el liderato a La Guaira tras vencer al Mineros de Guayana por 2-1 en una jornada que culminó este lunes y que dejó al Caracas y al Deportivo Táchira, el clásico venezolano, sin goles en la cancha.

Debido a la pandemia, los equipos venezolanos han quedado divididos en dos grupos. Nueve de ellos están en el A, que lidera Lara y ya ha disputado catorce jornadas, mientras que ocho están en el B, que encabeza el Caracas tras once partidos.

Estos son los titulares que deja la jornada.

ARAGUA SIGUE EN RACHA

El Aragua consiguió su tercera victoria consecutiva y defendió su tercer lugar en la tabla de clasificación tras vencer por 3-2 al Monagas en un emocionante partido que comenzó de manera favorable para los orientales.

El delantero Cristian Novoa marcó en el minuto 13 su primer gol para el Monagas que enseguida recibió la respuesta del lateral aragüeño José Yéguez y el empate se mantuvo hasta el minuto 63 cuando el centrocampista occidental Diego García disparó al arco.

Los equipos volvieron a empatar cuatro minutos más tarde y fue el gol de Joiser Arias el que marcó la victoria definitiva para el Aragua.

LA GUAIRA EMPATA Y CAE AL SEGUNDO PUESTO

El Deportivo La Guaira empató 1-1 frente al Estudiantes de Mérida, que se adelantó con el gol del colombiano Wilson Mena durante el primer tiempo, y el delantero guairense Ronaldo Moreno marcó el empate.

El empate le costó a La Guaira perder su liderato en el grupo A y ahora se ubica en la segunda posición.

YARACUYANOS SIGUE EN ASCENSO

El Yaracuyanos ganó en esta oportunidad por la mínima tras vencer al Atlético Venezuela por 0-1.

Los Yaracuyanos empezaron a disparar al arco a tan solo cinco minutos de haber comenzado el partido, pero no fue hasta el minuto 31 que el mediocampista Orlando Peraza consiguió marcar el gol para su equipo.

El gol de Peraza sirvió para que el equipo consiguiera mantener su puesto en la tabla y entrar en el grupo que obtiene boleto para la Copa Sudamericana.

PUERTO CABELLO TAMBIÉN SE LLEVA POR DELANTE AL CARABOBO

La Academia de Puerto Cabello, que ha tenido un desempeño regular en la temporada, también se llevó por delante al Carabobo en esta jornada tras vencerlo 0-3 en el estadio Misael Delgado de Valencia.

Los dirigidos por José Parada no han conseguido una victoria en todo el campeonato y se encuentran en el último lugar de la tabla de clasificación del grupo A, mientras que los de Puerto Cabello luchan por entrar a los puestos de Copa.



