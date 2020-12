La muerte de Maradona conmocionó al mundo en noviembre

Redacción Deportes, 1 dic (EFE).- El deporte mundial se conmocionó por la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, que falleció de un paro cardíaco el 25 de noviembre en su casa en la provincia de Buenos Aires.

La noticia dio la vuelta al mundo alrededor de las 13.00 hora argentina (16.00 GMT) cuando algunos medios locales informaron que 'el Pelusa', de 60 años, sufrió un paro cardíaco y que al menos cuatro ambulancias estaban en su vivienda.

"Murió Diego", le dijo a Efe Sebastián Sanchi, el jefe de prensa del campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Maradona estuvo desde el 2 de noviembre y durante diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado el día 3.

Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo "algunos episodios de confusión" que los médicos "asociaron" a "un cuadro de abstinencia".

El 11 de noviembre Maradona recibió el alta y fue trasladado a una casa especialmente acondicionada para su recuperación.

Su abogado y agente, Matías Morla, aseguró en ese momento que su amigo "pasó el momento tal vez más duro de su vida".

"Lo bueno es que Diego está entero, está firme, hay Maradona para rato", agregó.

Desde que se instaló en la casa, los médicos y familiares de Maradona no brindaron detalles sobre su salud ni de eventuales complicaciones hasta que el día 25, con la infortunada noticia de su fallecimiento, América y el mundo comenzaron a llorar al ídolo.

Miles de mensajes de figuras del fútbol, el arte y la política inundaron las redes sociales.

El brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó en sus redes que "algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su amigo Maradona".

"Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", agregó 'o Rei'.

Asimismo, el astro del Barcelona Lionel Messi calificó ese miércoles como "un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", dijo.

Maradona se hizo inmortal en Italia en el Nápoles, por lo que fue ese equipo el primero en reaccionar en su cuenta de Twitter con un "Hasta siempre, ciao Diego".

El club en el que Maradona marcó historia de 1984 a 1991, conquistando dos títulos ligueros y una Copa Uefa (hoy Liga Europa), publicó este breve mensaje y lo acompañó con un corazón azul y una foto de la leyenda argentina celebrando un gol con la camiseta celeste.

De igual forma, la ciudad de Nápoles declaró el luto oficial y piensa en renombrar el estadio San Paolo como Diego Maradona.

La FIFA, la Conmebol y la UEFA, jugadores activos y estrellas del fútbol ya retiradas, los rivales más enconados que tuvo y sus mejores amigos también se pronunciaron con sentidos mensajes por la muerte del 'Diego de la gente'.

En Roma, el papa Francisco, argentino y futbolero, recordó "con afecto" y oración a Maradona.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo y anunció que el 'D1OS' del fútbol sería velado en la Casa Rosada, lugar donde también velaron al quíntuple campeón de la Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, en julio de 1995.

En las afueras de la Casa Rosada hubo incidentes entre policías y un grupo de personas luego de que se dispusiera el cierre de los accesos a las filas para ingresar al velatorio.

Tras el cierre al público, la despedida del cortejo fúnebre en las calles fue multitudinaria.

Maradona fue sepultado en el cementerio Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina, donde también están los restos de sus padres, Diego y Dalma Salvadora Franco, conocidos como 'Don Diego' y 'Doña Tota', que fallecieron en 2015 y 2011.

Apenas una treintena de personas participó del último adiós al excapitán y exseleccionador de Argentina en el cementerio, donde se realizó una ceremonia religiosa presidida por un sacerdote junto al féretro, envuelto en una bandera argentina.

En la despedida íntima participaron familiares de Maradona, entre ellos sus hijas Dalma y Gianinna, su exesposa Claudia Villafañe y su exrepresentante Guillermo Cóppola.

La ceremonia privada duró cerca de una hora y fue el final de una jornada marcada por un adiós popular con demostraciones de dolor, pasión futbolística y hasta violentos desbordes callejeros en honor al '10' argentino, al que aún hoy sigue llorando el pueblo.

Otros hechos del mes de noviembre en América, a continuación:

1. TYSON VOLVIÓ AL CUADRILÁTERO

Los amantes del boxeo disfrutaron el 28 de noviembre con la pelea de exhibición a ocho asaltos entre Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51, que terminó con un empate. "Creo que gané pero estoy de acuerdo con el resultado", dijo al final del combate 'Iron Mike', que no defraudó.

Quince años después de su retirada, el excampeón de peso pesado se enfrentó con Jones Jr. en el Staples Center de Los Ángeles. Los asaltos fueron de dos minutos en lugar de tres.

El peleador de Brooklyn (Nueva York), que concluyó su carrera profesional con 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, perdió 45 kilos para prepararse para el reto ante Jones Jr. (66-9), quien fue campeón mundial en cuatro categorías y tenía menos tiempo de inactividad, ya que peleó por última vez en 2018.

2. FALLECE EL OLÍMPICO ERNESTO CANTO

El mexicano Ernesto Canto, de 61 años, campeón olímpico de marcha de 20 kilómetros en Los Ángeles 1984, falleció el 20 de noviembre por complicaciones derivadas de un agresivo cáncer.

3. ADIÓS AL 'MARTILLO' ROLDÁN

El exboxeador Juan Domingo 'Martillo' Roldán, campeón argentino y sudamericano, falleció el 18 de noviembre en una clínica de la provincia de Córdoba, en su país, por problemas de salud provocados por la covid-19.

Una de sus peleas más destacadas fue el 10 de noviembre de 1983, cuando noqueó en Las Vegas a Frank 'Animal' Fletcher en el sexto asalto. Peleó tres veces por el título mundial y perdió ante Marvin Hagler (1984), Thomas Hearns (1987) y Michael Nunn (1988).

4. BRASIL MANDA EN LAS ELIMINATORIAS

Brasil consiguió su cuarto triunfo al vencer por 0-2 a Uruguay en Montevideo y siguió con campaña perfecta. Argentina y Ecuador ganaron de forma contundente y Colombia recibió su segunda peor goleada en las eliminatorias sudamericanas, tras cumplirse el día 17 la cuarta jornada de las que se disputan rumbo a Catar 2022.

Esa fecha cerró el año de la competición, pues las eliminatorias se reanudarán en marzo de 2021 con los partidos Colombia-Brasil, Venezuela-Ecuador, Bolivia-Perú, Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay.

En la jornada se destacó el primer triunfo de Venezuela, que ganó por primera vez, por 2-1 a Chile, mientras que Bolivia sumó su primer punto al empatar de visitante 2-2 con Paraguay.

Perú tampoco sabe lo que es ganar. Perdió con Argentina en Lima por 0-2 y quedó en una situación apremiante, aunque no tanto como Colombia, a la que se fustiga debido al papelón hecho en Quito, donde cayó por 6-1.

5. JOHNSON GANÓ CON RÉCORD EL MASTERS

El estadounidense Dustin Johnson ganó el día 15 por primera vez el Masters de Augusta y sumó su segundo 'major' de su carrera, tras el Abierto de Estados Unidos de 2016, y lo hizo con nuevo récord de golpes bajo par (20) y la mayor ventaja (5) sobre sus rivales desde la plusmarca establecida en 12 por Tiger Woods en 1997.

Johnson, de 36 años, alcanzó su primera chaqueta verde con 268 golpes totales (20 bajo par) y cuatro rondas de 65, 70, 65 y 68 en el Augusta National. Aventajó en 5 al surcoreano Im SunJae y el australiano Cameron Smith, único jugador de la historia que completa las cuatro rondas con menos de 70 golpes (67+68+69+69).

Claudia Aguilar Ramírez