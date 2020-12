Israel.- Gantz anuncia que su partido votará a favor de disolver el Parlamento si Netanyahu no aprueba los presupuestos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha anunciado que su partido, Azul y Blanco, votará este miércoles a favor de disolver el Parlamento (Knesset) y convocar elecciones anticipadas si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no logra la aprobación de los presupuestos.



Así, Gantz ha arremetido contra el mandatario y lo ha acusado de llevar al país "de vuelta a las urnas" por negarse a avanzar en los presupuestos, mientras que el primer ministro insiste en que la unidad es "necesaria" para ello.



De votar a favor de la disolución del Parlamento este miércoles, el país se dirigiría a las cuartas elecciones en los últimos dos años. Según informaciones del diario 'The Times of Israel', Gantz ha dicho que ni él ni su partido pueden seguir apoyando un gobierno liderado por Netanyahu.



En este sentido, ha descrito la actitud del Gobierno como "desagradable" y ha acusado a Netanyahu de "mentir a la población". "He decidido no dejar que acabe con este Gobierno", ha dicho.



Asimismo, ha defendido las acciones de su partido y ha destacado que frente a las "maniobras" del primer ministro, "están actuando pos la seguridad del país". Para Gantz, su actitud frente a los presupuestos supone "un ataque terrorista" contra el país.



Sin embargo, ha reiterado que si deja de retrasar la aprobación de estos presupuestos para 2020-2021, tal y como recoge el acuerdo de coalición, evitará que se convoquen nuevas elecciones.



Poco antes Netanyahu había hecho hincapié en que quiere "unidad". "Este no es el momento de elecciones, es el momento de unidad", ha manifestado. Además, ha vuelto acusar a Azul y Blanco de trabajar contra el Gobierno desde dentro y de "romper los acuerdos" forjados.