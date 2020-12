Goldman aconseja comprar activos británicos ante posible acuerdo

(Bloomberg) -- Los políticos creen que se podría llegar a un acuerdo comercial postbrexit esta semana, por lo que los estrategas de Goldman Sachs Group Inc. están recomendando a los inversores que se embarquen en una ola de compras de activos británicos olvidados.

Los estrategas de la firma, liderados por Sharon Bell, citan las expectativas de una reactivación económica y el despliegue de vacunas el próximo año entre las razones para comprar la libra y la renta variable británica. Podría lograrse un acuerdo de libre comercio “limitado” en la reunión del Consejo Europeo del 10-11 de diciembre, dijeron en un comentario el martes, lo que respalda la justificación de inversión en los activos ignorados.

La libra, que ha perdido alrededor del 10% frente al dólar estadounidense desde el referéndum del brexit de 2016, podría apreciarse alrededor del 8% a 1,44 frente al dólar en aproximadamente 12 meses por la recuperación económica y la debilidad proyectada en la moneda estadounidense, según Goldman. A su vez, la renta variable británica podría beneficiarse de la rotación global hacia acciones de valor, que están más baratas, después de años de registrar un rendimiento inferior a otros mercados desarrollados.

Los políticos de la Unión Europea y el Reino Unido son optimistas respecto a un acuerdo sobre el brexit esta semana. Los activos británicos han sufrido la incertidumbre del referéndum posterior al brexit y la contracción económica provocada por el covid este año. Una encuesta de gestores de fondos de Bank of America Corp. muestra que las acciones del Reino Unido tienen la mayor exposición infraponderada del mundo.

Las empresas nacionales del Reino Unido y el índice FTSE 250 muestran una mayor sensibilidad a las fluctuaciones de la libra y podrían beneficiarse de un repunte del crecimiento, según Goldman, que destacó los bancos y las constructoras de vivienda como posibles beneficiarios. E incluso una moneda más fuerte podría no lastrar al indicador FTSE 100, con una importante exposición de exportadores, dijeron los estrategas, porque recientemente la correlación entre la libra y el índice de referencia se ha vuelto positiva.

En el caso de un acuerdo de libre comercio, las acciones británicas deberían superar al índice de referencia europeo, según Goldman, ya que cotizan con un descuento del 15% en la región.

Los estrategas creen que el FTSE 100 avanzará alrededor del 13% en 12 meses a 7.200, respaldado por el aumento previsto de los precios del petróleo, un rendimiento atractivo de dividendos y un descuento del 35% en el PER frente a las ganancias del mercado estadounidense.

“Una recuperación económica en 2021 junto con el acuerdo comercial con la UE antes de finales de este año catalizarían, en nuestra opinión, un avance para la renta variable del Reino Unido”, dijeron los estrategas de Goldman.

