Fútbol/Champions.- Rebrov: "Es más importante ser competitivo que el resultado"

01/12/2020 El jugador Som�lia y el entrenador, Sergei Rebrov, del Ferencv�ros h�ngaro en rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona DEPORTES FRADI.HU



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Ferencváros, Sergei Rebrov, ha destacado que la experiencia que están adquiriendo en esta fase de grupos de la Liga de Campeones y el ser "competitivos" como lo fueron ante la Juventus es "más importante" que no los resultados, adversos ante los equipos grandes.



"Lo más importante es ser competitivo también en este nivel, es más importante que el resultado. Hemos visto, más recientemente, que también pudimos crear ocasiones contra la Juventus", comentó en rueda de prensa.



Rebrov y su Ferencváros, que encajó un 5-1 en el Camp Nou en la primera vuelta, reciben ahora a los blaugranas tras rozar el empate ante la Juventus, en la derrota a última hora de la pasada jornada (2-1).



"Hemos tenido una buena experiencia contra los mejores del mundo en las últimas semanas. Todo nos beneficiará y puede dar confianza a los jugadores", reconoció.



Además, está "muy contento" de que haya tres o cuatro jugadores húngaros en su alineación inicial más habitual. "No se les elige solo porque son húngaros, sino porque juegan bien", destacó.



En cuanto al Barça, que da descanso a Messi, Ter Stegen y Coutinho pese a las bajas por lesión, cree que sigue siendo un rival superior, como demostró al ganar al Dinamo de Kiev en Ucrania en la última jornada (0-4).



"El Barcelona prácticamente tenía un equipo de reserva en Kiev, pero eran igual de fuertes, así que no importa quién juegue, hay competencia en cada posición", manifestó.