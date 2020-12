Fútbol/Champions.- Lampard: "No nos tomaremos este partido a la ligera"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, ha anunciado que realizará rotaciones este miércoles en el Sánchez-Pizjuán, pero ha avisado de que no se tomará "este partido a la ligera" ante un Sevilla "fantástico" que también ha asegurado su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Haremos cambios por diferentes razones. Algunos jugadores han estado jugando mucho en un calendario cargado y será un período de muchos compromisos en las próximas semanas. Los jugadores que no han jugado tanto últimamente se han estado entrenando muy bien. Tenemos futbolistas que están listos para jugar y es posible que aparezcan. Ya nos hemos clasificado del grupo, pero no nos tomaremos este partido a la ligera", avisó Lampard ante la prensa.



El técnico, que tiene a toda su plantilla lista, reconoció que "es complicado dejar a jugadores fuera". "Es parte del trabajo y soy consciente de que todos los futbolistas quieren jugar. No es nunca una conversación fácil. No voy a protestar por tener poco tiempo para recuperarnos. Creo que todos los jugadores se merecen minutos. Estamos trabajando en la dirección adecuada", reflexionó.



En cuanto a su rival, destacó que es "un equipo fantástico". "Tiene un gran entrenador y es muy evidente cuando lo ve jugar. El trabajo técnico que hay detrás es muy bueno y son un equipo físico con una gran verticalidad. Nos lo van a poner muy complicado", analizó.



El exjugador inglés recordó que aún tienen "la gran motivación" de lograr el primer puesto del grupo. "Hay jugadores que tienen que ganarse los minutos y como colectivo tenemos partidos muy exigentes pronto. Cuando uno decide piensa en el equipo, no en las individualidades", finalizó.