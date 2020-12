Fútbol/Champions.- (Crónica) El Inter gana al Moenchengladbach y deja todo abierto en el grupo del Real Madrid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Grupo B de la Liga de Campeones vivirá la semana que viene una última jornada de infarto con sus cuatro equipos con opciones de pasar a los octavos de final tras la victoria del Inter de Milán en Moenchengladbach (2-3), mientras que el Liverpool inglés y el Oporto portugués se clasificaron para la siguiente ronda.



Tras la derrota en Kiev ante el Shakhtar, el Real Madrid necesitaba que el Borussia Moenchengladbach no ganase al Inter en casa para seguir dependiendo de sí mismo el próximo miércoles cuando se mida a los de Marco Rose en el Alfredo Di Stéfano y los 'neroazzurri' cumplieron con su obligada victoria que le da también opciones para su último duelo ante el campeón ucraniano.



Los de Antonio Conte, al borde de la eliminación, firmaron otro buen partido a domicilio como ya hicieran en Madrid, pero en esta ocasión obtuvieron su recompensa gracias principalmente a Romelu Lukaku, autor de un doblete clave en la segunda parte.



Darmian premió el mejor inicio visitante con el 0-1, pero la mejoría en el tramo final de la primera parte del Gladbach le permitió empatar con un buen cabezazo de Plea. El delantero belga apareció para poner el 1-3 que parecía claro, pero Plea acortó e incluso firmó un 'triplete' para empatar, anulado por un fuera de juego posicional de Embolo.



De este modo, el Borussia Moenchengladbach queda con ocho puntos, uno más que el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid, mientras que el Inter se queda con cinco y todavía con opciones, aunque ya sólo de ser segundo de grupo.



LIVERPOOL Y OPORTO, ADELANTE



Además, el Liverpool inglés se convirtió en equipo de octavos de final y lo hará como primero de grupo después de ganar por la mínima en Anfield al Ajax neerlandés, que se jugará con el Atalanta italiano la segunda plaza.



El campeón de la Eredivisie plantó cara al de la Premier, pero fue condenado por un fallo de su portero, Onana, que dejó pasar un balón aéreo sin percatarse de que detrás estaba Neat Jones para empujar la pelota y dar una victoria sin excesivo brillo a los de Juergen Klopp.



Ahora, los 'ajacied' buscarán el pase la semana que viene ante el Atalanta, que le aventaja en punto después de tropezar en casa con un empate ante el eliminado FC Midtjylland danés. Scholz adelantó a los visitantes y los de Gasperini sólo pudieron empatar en el minuto 79 por medio de Romero.



En el Grupo A, el Atlético, que no pudo pasar del empate ante el Bayern en el Wanda Metropolitano, se jugará el billete a octavos en la última jornada ante el Salzburgo en Austria, donde le valdría el empate. El conjunto austriaco derrotó en Moscú por 1-3 al Lokomotiv, con un doblete de Berisha y un tanto de Adeyemi, que dejaron en nada el de penalti de Anton Miranchuk.



Finalmente, en el C, el Oporto portugués se clasificó para octavos tras empatar sin goles en Do Dragao ante el Manchester City, que aseguró la primera plaza. Los de Pep Guardiola fueron netamente superiores sin firmar su mejor partido y tuvieron las mejores ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo pero se toparon con la buena actuación de Marchesín y con el VAR, que anuló por fuera de juego el gol de Gabriel Jesus.



En el otro partido del grupo, el Olympique de Marsella francés remontó en el Velodrome con dos penaltis de Payet el tanto inicial de Camara para derrotar al Olympiacos griego y lograr estrenar su casillero de puntos en esta ronda.