Fútbol.-Simeone no descarta a Suárez para el duelo ante el Bayern

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no descartó por completo el concurso de Luis Suárez para el partido de este martes ante el Bayern, a la espera de que "pueda dar negativo" en el siguiente test de coronavirus y se pueda alistar para un duelo para el que necesitarán "contundencia" para sacar una victoria que les ayude porque "el margen es corto" en la clasificación del grupo.



"Este virus es extraño, posiblemente pueda dar negativo y estar en condiciones para el partido. Está entrenando y queriendo participar y ayudar, pero habrá que esperar a ver qué sucede", señaló Simeone en rueda de prensa previa al partido.



El 'Cholo' ha hablado con el de Salto. "Se sentía bien, con ganas de estar, pero lo más importante es que esté bien y que vuelva a la normalidad dando negativo. Si no juega mañana, participará el sábado sin ningún problema", aseguró.



Sin Suárez ni Diego Costa, jugadores que "pueden resolver las situaciones" que actualmente provoca su equipo, el argentino confía en el resto de atacantes porque "son futbolistas con gol". "Tenemos que fortalecer el juego que tenemos con los que están jugando. Hemos generado situaciones, unas veces entrarán y otras no, sólo queda intentar mejorarlo en los entrenamientos", comentó.



Sin embargo, tiene claro que para ganar al Bayern les hará "falta contundencia, se tenga el 30 o el 90 por ciento de posesión", y tampoco le dio importancia a las bajas del rival. "Nos enfrentamos al Bayern, un que se preparar para jugar muchas competiciones y entenderá de qué manera debe salir a competir", indicó el entrenador colchonero.



"Tienen un montón de jugadores de mitad de cancha para adelante que son muy buenos y que estarán la mayoría. Tienen muchísimo gol, que es la gran fuerza seguramente que tienen", añadió Simeone, que no olvida que después de sumar cinco puntos, "el margen es corto". "Estamos necesitados de sacar este partido adelante y sea cual sea el resultado en Moscú tenemos un objetivo por delante que esperemos llevar adelante", expresó en relación a la posibilidad de que la victoria les dé el pase si el Lokomotiv, que juega antes, no gana al Salzburgo.



Finalmente, recordó que la sociedad está viviendo "un momento difícil" por el coronavirus y por ello no tienen prisa en tener público en el Wanda Metropolitano. "Es clarísimo que extrañamos mucho a la gente porque este estadio es maravilloso. Los equipos locales tienen ese plus por su gente y el Atlético es uno de los que es más fuerte en ese sentido, pero nos llegará la energía desde otro lugar", sentenció.

