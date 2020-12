Fútbol.- El Valladolid sigue la negociación para adquirir el estadio José Zorrilla, pero no descarta construir uno nuevo

01/12/2020 El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, durante la rueda de prensa. DEPORTES CASTILLA Y LE�N ESPA�A EUROPA VALLADOLID



Deja en "suspenso" la Ciudad Deportiva e insiste en la alternativa del entorno del estadio frente a la de Pinar de Jalón



El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha asegurado que la negociación para hacerse con el estadio José Zorrilla, aunque ha dejado "claro" que "hay otras opciones" y no se descarta la construcción de uno nuevo si el precio es muy alto dado el coste que habría que hacer en inversiones.



Ronaldo Nazario, en una rueda de prensa en la que ha analizado diferentes cuestiones relacionadas con el club, como el futuro de la Ciudad Deportiva, que debería estar hecha ya y que ahora mismo ha asegurado que se ha "suspendido" debido a la pandemia, que ha supuesto un cambio de estrategia por parte del club.



En este marco, ha destacado la importancia que supone para el Valladolid el estadio, el cual quieren tener en propiedad para ofrecer más comodidad a los aficionados con inversiones y por ello se continúan las conversaciones con el Ayuntamiento, del que tienen una oferta que les parece "demasiado cara".



El presidente del Real Valladolid, que ha señalado que todo se encuentra "un poco parado" por la situación generada por la COVID, ha incidido en que se han hecho muchas mejoras en el estadio y se tienen muchas más ideas que suponen inversiones "más pesadas" como en el exterior, pero para ello cree que tiene que ser propiedad del club y espera llegar a un acuerdo.



Sin embargo, ha incidido en que con el precio que pondría el Consistorio, que tiene una tasación 21 millones de euros, les convendría muchísimo más construir un nuevo estadio, "desde cero", por eso siguen hablando y tratan de "hacer entender" al Ayuntamiento que el único uso que tiene el estadio es el del club, tras lo que ha recordado que se han hecho muy pocas reformas desde el año 1982 y se puede mejorar "muchísimo" la calidad, seguridad y comodidad para los aficionados.



"El estadio no es para el club, para mí, el estadio es para la afición, para los ciudadanos y los visitantes", ha señalado el presidente y propietario del Valladolid quien ha insistido en que la idea y la opinión es que para pagar un precio tan alto valdría más la pena empezar de cero y no gastar "el doble" en reformar.



Además, ha aseverado que no sabe lo que puede valer porque además se cuestiona quién puede comprar o estar interesado en el estadio salvo el Real Valladolid, que lo quiere para "su gente".



Ronaldo Nazario ha afirmado que se va a seguir negociando y que, pese a que entiende "la historia" del estadio con el club, "las cosas cambian" y más adelante se verá si avanza la negociación, pero ha insistido en dejar claro que "hay otras opciones".



Precisamente junto al estadio, el club valora tener junto al mismo la Ciudad Deportiva, en una zona colindante a los anexos, en la zona donde se instala la feria en las fiestas patronales, algo que "se utiliza una vez al año y se podría aprovechar bastante mejor e incluso ofrecer al Ayuntamiento una alternativa de uso".



El presidente del Valladolid ha explicado que es la mejor alternativa que tienen, que están bastante "avanzados" con esto y espera una respuesta en breve, "aunque los trámites burocráticos son muy lentos".



Ronaldo Nazario ha recordado que a estas alturas ya tendría que estar hecha la Ciudad Deportiva y la pandemia ha supuesto un cambio de estrategia en el que se ha apostado por hacer otras mejoras y un nuevo campo de césped natural.



"De momento tenemos suspendida la idea de la Ciudad Deportiva, aunque las negociaciones con el Ayuntamiento siguen", ha señalado Ronaldo Nazario, quien ha explicado que se dan "pasos muy lentos" y "trabas" que no les dan confianza para seguir en esta dirección, por lo que se ha encontrado como solución arreglar los anexos y cuando mejore la situación ver la estrategia que se adopta.



Así, como traba "más grande" ha señalado el tiempo, dada la burocracia de la administración, pero a ella ha sumado la del suelo de Pinar de Jalón, donde inicialmente se había propuesto la ubicación de la Ciudad Deportiva. Ronaldo Nazario ha apuntado que sólo para arreglar el suelo costaría alrededor de 1,5 ó 2 millones de euros, algo que ven "excesivo", pero ha añadido que se siguen adelante negociaciones porque entienden que sí hace falta la Ciudad Deportiva, por lo que "en un futuro cercano" arreglarán este tema.