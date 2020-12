Fin de huelga en Colombia coincide con recuperación de carbón

(Bloomberg) -- Un acuerdo laboral puso fin a una huelga récord de 91 días en la mina de carbón más grande de Colombia, justo a tiempo para beneficiarse de un repunte en los precios de los productos básicos.

Un índice del carbón para vapor entregado en Europa ha alcanzado su nivel más alto en más de un año. Además, al igual que otros países que luchan con economías en contracción, Colombia necesita ingresos, y empleos, de lo que tradicionalmente es su mayor exportación después del petróleo.

Aún así, la demanda de carbón colombiano puede verse amenazada por las prohibiciones chinas a las importaciones de carbón australiano que están aumentando los suministros de combustible en otros mercados, según el analista de Bloomberg Intelligence Andrew Cosgrove. La reanudación de la producción en el Cerrejón en Colombia también ejerce presión sobre dos de sus propietarios, Anglo American Plc y BHP Group, que han dicho que buscan salir de la extracción del combustible fósil más sucio.

Cerrejón declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si el aumento de los precios del carbón desempeñó un papel en el acuerdo salarial.

Nota Original:Coal Comeback Is Backdrop for Colombia Miners’ Return to Work

