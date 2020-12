Exportaciones de petróleo de Venezuela suben pese a sanciones

(Bloomberg) -- Venezuela casi triplicó sus exportaciones de petróleo crudo, incluso cuando EE.UU. sigue endureciendo las sanciones contra las empresas que buscan hacer negocios con su régimen gobernante.

Las exportaciones de petróleo aumentaron a más de medio millón de barriles por día en noviembre, y casi todo se dirigió a China, según informes de envío y datos de monitoreo de buques compilados por Bloomberg. La producción de crudo, en tanto, se mantuvo en 484.000 barriles por día al 25 de noviembre, según las últimas cifras en un documento interno visto por Bloomberg. Esa es una caída de 48% interanual, pero muestra que el país, a pesar de las sanciones y las operaciones paralizadas, aún puede producir más petróleo que Ecuador.

EE.UU. impuso sanciones el lunes sobre la firma china China National Electronics Import & Export Corporation, acusándola de apoyar los esfuerzos del presidente venezolano Nicolás Maduro para socavar la democracia. No obstante, obstaculizar los lazos petroleros entre China y Venezuela está resultando más complicado porque las embarcaciones apagan sus dispositivos de señalización satelital y pintan sus nombres para ocultar su identidad y evitar su detección, dijeron personas con conocimiento de la situación.

Una vez que los compradores tradicionales, incluidos Repsol SA y Reliance Industries Ltd, dejaron de comprar petróleo venezolano en medio de las sanciones, una serie de compañías poco conocidas intensificaron las compras. Zhejiang Ningda Chemical Co., Arzhil International y Cirrostrati Technology Co. se encuentran entre las ocho compañías que transportan petróleo venezolano a Asia. Posteriormente, las reservas venezolanas cayeron dramáticamente este mes.

Si bien los documentos internos de PDVSA muestran que embarcaciones como Vinland, Pacific Cape y Vision cargan en el puerto de José, estas embarcaciones no están operativas. Los datos compilados por Bloomberg muestran que fueron enviadas al depósito de chatarra meses antes de las fechas de carga programadas en Venezuela. Eso sugiere que sus nombres o números de identificación únicos están siendo utilizados por otros.

La nación sudamericana, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, también ha fortalecido sus lazos con Irán para ayudar a resistir los efectos del aislamiento de EE.UU.

Irán ha suministrado gasolina, partes para refinerías y un cargamento de condensado que se ha utilizado para mantener el petróleo que sale del campo de producción más importante de Venezuela, la Faja del Orinoco. El condensado se está utilizando para diluir el crudo doméstico similar al alquitrán y hacerlo comercializable para las refinerías en Asia.

Nota Original:Venezuela Oil Exports Almost Triple Even as U.S. Adds Sanctions

