Euro alcanza su nivel más fuerte frente al dólar desde 2018

(Bloomberg) -- El euro se fortaleció a su nivel más alto en más de dos años, al tiempo que mejores perspectivas para el bloque combinadas con un dólar tambaleante impulsaron a la moneda común.

El euro avanzó 0,8% a US$1,2020, superando la marca clave previa de US$1,20 por dólar y superando el máximo alcanzado en septiembre. El dólar también se vio arrastrado a la baja el martes, el primer día de negociación de un nuevo mes, por un gran aumento del apetito por el riesgo que hizo subir los precios de las acciones y los rendimientos del Tesoro.

El optimismo por las negociaciones sobre el brexit, señales de que la pandemia de coronavirus en Europa está llegando a su punto máximo, y un avance en las conversaciones sobre la deuda conjunta del bloque han ayudado al euro a subir alrededor de 9% en los últimos 12 meses.

También se está beneficiando de la caída del dólar, ya que la perspectiva de un período prolongado de política monetaria flexible de la Reserva Federal pesa sobre el dólar.

La última vez que el euro estuvo tan fuerte, funcionarios del Banco Central Europeo intervinieron verbalmente para ayudar a debilitar la moneda.

Nota Original:Euro Climbs to Strongest Level Since 2018 Against the Greenback

©2020 Bloomberg L.P.