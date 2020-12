España.- Podemos retira la enmienda antidesahucios pero ERC y Bildu mantienen otras para "seguir presionando"

03/12/2019 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufi�n (izq) y el secretario de Acci�n de Gobierno, Acci�n Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique (dech), hablan durante la sesi�n de constituci�n de las Cortes para la XIV Legislatura en el Congreso de los Diputados, Madrid (Espa�a), a 3 de diciembre de 2019. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Al final el asunto se votará en el Pleno del Congreso y Podemos podría votar en contra del PSOE



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu han retirado su enmienda conjunta a los Presupuestos de 2021 para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministros básicos, si bien las formaciones independentistas sí que mantendrán las enmiendas presentadas de forma individual para "seguir presionando desde el Congreso".



Unidas Podemos ya negociaba la retirada de la enmienda de la tramitación de las nuevas cuentas, que esta semana afronta sus votaciones en el Pleno del Congreso antes de ser aprobadas ante el compromiso del Gobierno de presentar un decreto ley "que trabaja en esa dirección".



Este decreto, señalaban, permitiría una entrada en vigor inmediata, mientras que en Presupuestos sólo podría empezar a aplicarse a partir del 1 de enero como pronto.



El pasado jueves, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, aseguró que el Gobierno presentará medidas "en los próximos días" para ampliar los supuestos de la moratoria vigente. "Espero que no tardemos más de dos semanas", dijo en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso.



RETIRAN LA ENMIENDA CONJUNTA "PARA NO INTERFERIR LA NEGOCIACIÓN"



Sin embargo, Esquerra Republicana y EH-Bildu han comunicado que mantienen sus propias enmiendas "para seguir presionando desde el Congreso" y tras considerar que "los pasos dados hasta ahora son del todo insuficientes y no van a la velocidad que requiere la situación".



En un comunicado conjunto, estas formaciones "valoran positivamente que el Gobierno asuma finalmente mediante un decreto la paralización de todos los desahucios" y celebran como "buena noticia que el PSOE se haya visto obligado a asumir sus exigencias y esté dispuesto ahora a adoptar ciertos compromisos en ese sentido".



ERC y Bildu justifican la retirada de la enmienda conjunta de Unidas Podemos "para no interferir en las negociaciones del nuevo decreto y dar la opción a Unidas Podemos a que siga negociando desde dentro del Gobierno la prohibición de los desahucios y cortes de suministros básicos en la mayor brevedad posible".



YA FUE RECHAZADA EN COMISIÓN



La enmienda, dirigida al articulado de la ley de Presupuestos, supone la ampliación de los supuestos de vulnerabilidad contemplados en la moratoria vigente, que abarca únicamente a aquellos casos de dificultad originados a partir de la pandemia de Covid.



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya puso en duda el encaje de esa enmienda en los Presupuestos, e incluso los letrados del Congreso desaconsejaron tramitarla por incumplir los parámetros del Tribunal Constitucional para el procedimiento parlamentario de Presupuestos. Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos siguieron adelante con su tramitación.



Rechazada en comisión con el voto en contra de PSOE, Ciudadanos y PNV más la abstención del PP, la controvertida enmienda estaba ahora programada para votarse en Pleno este martes de forma telemática, dentro de la primera tanda de votaciones de enmiendas 'vivas' a los Presupuestos en sesión plenaria.



Además de esta enmienda, Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron otra enmienda para alargar la moratoria vigente de los desahucios por ejecución hipotecaria en los que no se contemple alternativa habitacional. Fuentes de Unidas Podemos han confirmado a Europa Press que esta enmienda, rechazada en Comisión por PSOE, PP, Cs y PNV, también ha sido retirada.