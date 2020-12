España.- El PP recurre el órgano del Gobierno contra 'fake news', que ve un "Ministerio de la Verdad"

García Egea cuestiona que sea "el Gobierno de la mentira" el encargado de discernir qué es verdad y que no



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este martes que su partido ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el órgano que ha creado el Gobierno para luchar la desinformación y las noticias falsas y que ha definido como un "Ministerio de la Verdad".



"El pasado jueves presentamos ese recurso contra esta orden de crear el Ministerio de la Verdad", ha avanzado García Egea, que ha afirmado que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que "más mentiras por minuto ha dicho de la historia de la democracia".



Aparte de este recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, García Egea ha avanzado que el PP también va a anunciar una campaña en redes para denunciar "ese Ministerio de la Verdad". Según fuentes del PP, en esa campaña podrá verse a miembros del partido con la boca tapada y una cinta de "contenido censurado" así como una simulación de noticias censuradas de distintos medios de comunicación.



En esta línea, el dirigente 'popular' ha asegurado que existen "dos formas" de luchar contra la desinformación y las injerencias. "Una, que sea el jefe del gabinete del presidente el que decida lo que es verdad y lo que es mentira, y otra hacer una comisión parlamentaria", ha señalado.



Así, García Egea ha explicado que en la citada comisión contaría con "prensa, editores, periodistas, grupos parlamentarios y sociedad en general", y en ella se podrían "articular mecanismos que permitan combatir las injerencias", utilizando para ello los medios que la "tecnología pone" a su servicio.



EL EJECUTIVO YA MINTIÓ "CON LAS MASCARILLAS Y LOS TEST FALSOS"



Lo que a su juicio no es admisible es que "el salvador" de la verdad sea "el Gobierno de la mentira", que ha engañado a los ciudadanos "con las mascarillas, con los test falsos", asegurando que se había "vencido al virus" y que "sigue engañando" con el nombre del comité de expertos.



García Egea se ha referido así a la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ordenó este lunes al Ministerio de Sanidad a dar a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.



El secretario general, que espera que el Ejecutivo facilite ahora la lista, cree que "sería increíble que el Gobierno se negara a dar los nombres de las personas que le asesoran". Eso sí, ya ha advertido de que hay "muchos Ministerios que no se atreven a dar los gastos que están efectuando".



"El Consejo de Transparencia también anda detrás de eso", ha continuado, asegurando que presidentes autonómicos 'populares' como Juanma Moreno, Fernando López Miras o Isabel Díaz Ayuso ya dieron a conocer el nombre de las personas que les asesoran. "¿Qué miedo tiene Sánchez?", se ha preguntado.

