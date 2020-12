El tribunal electoral de El Salvador denuncia bloqueo en su sede central

San Salvador, 30 nov (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador denunció este lunes un supuesto bloqueo en la entrada de su sede central y "privación de libertad" por parte de unos simpatizantes del partido Nuevas Ideas, liderado por un primo del presidente Nayib Bukele, confirmó a Efe el magistrado Guillermo Wellman.

"Acá estamos los cinco magistrados propietarios del organismo colegiado y nos han venido a cerrar las instalaciones", dijo Wellman en declaraciones a Efe desde la sede del tribunal.

El magistrado señaló que creen "que esto es parte de un plan orquestado del partido (Nuevas Ideas) para inscribir a fuerza de matonería a sus candidatos", para las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.

Saúl Chamagua, uno de los candidatos de Nuevas Ideas a diputado por el departamento de Santa Ana (occidente), declaró a periodistas desde la protesta que su única petición es que el tribunal electoral "trabaje y que cumpla con sus labores".

"Nosotros hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de cómo está el 100 % de nuestras planillas (inscripciones) a nivel nacional y estamos aquí (en la sede del tribunal) como una muestra de solidaridad con los compañeros que hasta el día de hoy no saben nada sobre su proceso", señaló.

El aspirante a parlamentario dijo que "no existe ningún bloqueo" y que se trata de "una manifestación pacífica".

Para el magistrado Wellman dicha situación "es un atentado al Estado de Derecho" y pidió que "no se sigan violentando las normas electorales en este país".

Subrayó que el ente electoral "está llevando el debido proceso" y llamó a todos los partidos políticos, especialmente al partido Nuevas Ideas, a que "cese este tipo de bloqueo".

"Hacemos el llamado a todos los partidos políticos, para que sentemos un diálogo y no hagamos que este proceso electoral se desborde en un caos", añadió.

El ente colegiado publicó en su cuenta de Twitter que a las 20.30 hora local (02.30 GMT del martes) "simpatizantes del partido Nuevas Ideas se retiraron de los alrededores" de la sede del TSE.

"A las 8:30 p.m., después de una privación de libertad que inició a las 3:45 p.m., simpatizantes del partido Nuevas Ideas se retiraron de los alrededores del TSE, permitiendo la salida de cerca de 40 empleados, magistrados y magistradas", señaló.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según pudo constatar Efe.

El secretario general del TSE, Louis Benavides, señaló la semana pasada una serie de incidentes que se han registrado en diferentes juntas departamentales, donde se analizan las planillas de inscripción de consejos municipales y candidatos a diputados presentadas por partidos.

Las juntas departamentales están integradas por representantes de todos los partidos y son las encargadas de procesar las inscripciones de las candidaturas de diputados y consejos municipales.

De acuerdo con la prensa nacional, Nuevas Ideas denuncia un "proceso indebido" en sus inscripciones, tanto de alcaldes como de diputados, lo que ha llevado al presidente Bukele a publicar en Twitter mensajes para "evitar un fraude electoral".

Nuevas Ideas, surgida de un movimiento impulsado por el mandatario salvadoreño, es dirigido por Xavier Bukele, un primo del mandatario.



