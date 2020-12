El Salvador.- Simpatizantes del partido del presidente Bukele bloquean la sede del TSE en El Salvador

01/12/2020 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. POLITICA CENTROAM�RICA EL SALVADOR CENTROAM�RICA LATINOAM�RICA INTERNACIONAL MARVIN RECINOS/AFP/PARA EF / ZUMA PRESS / CONTACTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un grupo de simpatizantes, afiliados y aspirantes a cargos públicos del partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), ha sitiado este lunes durante unas cinco horas la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Salvador, la capital del país, para exigir la inscripción de sus candidaturas.



El bloqueo del edificio se produce poco después de que el presidente Bukele esparciera rumores sobre un supuesto fraude electoral en contra de su partido en las próximas legislativas y municipales de febrero de 2021, después de que el TSE, amparándose en un fallo del Tribunal Constitucional contra el transfuguismo, suspendiera la inscripción de algunas candidaturas a diputados de NI.



El TSE ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que este grupo de personas ha accedido finalmente, tras cinco horas de bloqueo, a permitir la salida de unos 40 trabajadores, y ha denunciado que "a pesar de haber solicitado el apoyo de la Policía Nacional, no han realizado acciones que permitan la evacuación segura".



Ante la imposibilidad de salir y la falta de acción policial, algunos medios salvadoreños como 'El Mundo' han publicado como los manifestantes llegaron incluso a poner candados a las puertas. Uno de los magistrados del TSE, Noel Orellana, ha asegurado que la Fiscalía les ha comunicado "que no tenía acceso a la Policía".



Finalmente, poco antes de que se confirmara la salida de funcionarios y trabajadores de la sede del TSE, aunque bajo el acoso de los afiliados de NI, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ha comunicado que dio orden a la Policía "para que intervenga de acuerdo a su mandato", pues en caso de no cumplir con ello, "la ley les hará incurrir en sanciones penales".



Hasta el momento, el TSE ha inscrito 35 candidaturas para la Asamblea Legislativa, entre las cuales había ocho de NI para los departamentos de La Libertad, Ahuachapán, La Paz, San Miguel, Cuscatlán, Cabañas, Chalatenango y La Unión.



Además de las candidaturas del partido de Bukele, también se han inscrito 14 aspirantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), diez de Arena, y otros cinco de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), todos ellos de corte conservador, así como dos de la izquierda representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y uno del demócrata cristiano Vamos.