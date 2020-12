El rostro del VIH en Perú, cada vez más joven

Lima, 1 dic (EFE).- Con una falta latente de percepción de riesgo, los jóvenes son cada vez más los rostros del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) en Perú, donde el 91 % de las mujeres y el 85 % de los hombres no usan preservativo para protegerse durante las relaciones sexuales.

Así lo revelan los datos de la fundación AHF (Aids Healthcare Foundation), divulgados este martes con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una jornada marcada por los llamados urgentes de entidades civiles de redoblar los esfuerzos para frenar la epidemia.

De acuerdo con AHF, el 68% de los casos de VIH diagnosticados en Perú se presenta entre los 20 y 39 años.

Teniendo en cuenta el periodo de latencia del virus, que oscila entre los seis meses y los diez años, "estamos hablando de niños y adolescentes" peruanos que se infectan en edades tempranas por "desconocimiento", advirtió en una entrevista con Efe el doctor José Luis Sebastián Mesones, director de AHF Perú y de la Región Andina.

Con los adolescentes en el centro, las campañas de prevención y educación sexual parecen ser el único camino viable para encarrilar las cifras.

Según el experto en salud pública, "hay un problema de mitificación del uso de las herramientas de protección y un problema de falta de información" que explicarían la paradoja: el 99 % de los casos de VIH en el país se originan por transmisión sexual pero el 91 % de las mujeres y el 85 % de los hombres no siempre toman precauciones durante las relaciones sexuales.

Mientras que en Perú hay 87.000 personas con VIH, y cuatro varones portadores por cada mujer en la misma situación, el bajo uso del preservativo se debe a factores como el consumo de alcohol y drogas, y los mitos relacionados con la disminución de la sensibilidad y el placer.

LOS GAYS SALEN "DOS VECES DEL ARMARIO"

La prevalencia de VIH estimada en la población general adulta de Perú es del 0,3 %, un porcentaje que se eleva al 30 % entre las personas trans y al 10 % en el caso de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

"El VIH se asocia con ser trans o homosexual" y "pese a haber disminuido el estigma, éste sigue vigente", lamentó a Efe el director del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), la asociación con temática LGTBI+ más antigua de América Latina.

Para Chávez, existe una "falta de información y una falta de temor", sobre todo entre "los más jóvenes", que "relajan los cuidados" al conocer los avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento antirretroviral de la enfermedad.

"Dentro del ambiente gay, hay hasta fiestas y grupos en redes sociales donde se busca de forma explícita tener sexo sin condón", exclamó.

El director de MHOL precisó que, una vez infectado, uno siente un cóctel de vergüenza y homofobia, que algunas veces puede llegar a actuar como barrera para acceder al tratamiento.

"En el caso de los gays, revelar el diagnóstico es revelar tu orientación sexual" y, por tanto, "hay que salir del armario dos veces, una para decir que eres homosexual y otra para informar de que tienes el VIH".

LA COVID-19 CAPTURÓ LA AGENDA

Con la llegada pandemia de la covid-19 y la saturación de los centros sanitarios, Perú redujo un 58 % la detección de nuevos casos de VIH.

De acuerdo con AHF, de los meses de enero hasta octubre de este año se tamizaron en Perú a más de 20.000 personas y se detectaron 1.475 nuevos casos, unas cifras sustancialmente inferiores a las del mismo periodo de 2019, cuando se realizaron cerca de 50.870 pruebas rápidas y se diagnosticaron más de 3.365 casos.

"La covid-19 ha capturado, y con razón, la atención de la agenda mundial, pero no debemos olvidarnos de la pandemia que ha azotado a la humanidad por más de tres décadas y todavía afecta a millones de personas en todo el mundo: el Sida", reclamó la jefa de Política y Abogacía Global de AHF, Terri Ford.

En la búsqueda de nuevas estrategias y canales de comunicación efectivos en tiempos de covid-19, AHF Perú celebra este martes la primera feria virtual e interactiva de prevención del VIH, con el apoyo de ONUSIDA y la participación del Ministerio de Salud y más de 30 organizaciones comprometidas con la misma lucha.

Las entidades han preparado una jornada llena de stands informativos, charlas, conciertos y museos, que ocurrirán en tiempo real a través de una plataforma de videojuego.

"Tenemos el reto de llegar a la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes porque es el grupo más expuesto al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual, debido a la falta de prevención, con una medida tan sencilla como el uso del condón", resumió Sebastián.

Carla Samon Ros