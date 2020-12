El receptor Will Fuller V, de Texans, suspendido con seis partidos por dopaje

Houston (EE.UU.), 30 nov (EFE).- El receptor abierto titular de los Texans de Houston, Will Fuller V, anunció este lunes en su página de Instagram que ha sido suspendido por seis partido por violar la política de sustancias que mejoran el rendimiento, al tomar lo que dijo que eran medicamentos recetados que creía permitidos.

Fuller V explica en su mensaje que "a principios de este año, busqué tratamiento de un profesional médico que me recetó medicamentos que él creía que estaban permitidos según la política de drogas de la NFL. Como resultado, mi confianza en este profesional estaba fuera de lugar porque este medicamento NO era una sustancia permitida por la NFL Política sobre sustancias que mejoran el rendimiento".

El jugador de los Texans tras admitir el error confirma que debido al mismo había sido suspendido por seis partidos por tomar el medicamento prohibido.

"Quiero disculparme sinceramente con la organización de los Texans y con todos mis fanáticos por este error. Espero dejar todo esto atrás y regresando mejor que nunca en 2021", Gracias, Will", concluyó Fuller V su mensaje.

Dado que a Houston solo le quedan cinco partidos y está eliminado de los playoffs, significa que Fuller V, formado en la universidad de Notre Dame, o volverá a competir hasta la segunda semana de la próxima temporada.

Fuller V disputó cada uno de los primeros 11 partidos de su equipo y anotó 53 recepciones para 879 yardas y ocho touchdowns. Estaba en medio de una gran campaña y camino de ser la primera que alcanzase las 1.000 yardas de su carrera antes de esta suspensión.

Con Fuller V suspendido, se espera que Brandin Cooks sea la principal opción de la ofensiva por aire que tenga el joven mariscal de campo Deshaun Watson durante el resto de la temporada.



