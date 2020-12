El patrón del 'PRB', Kevin Escoffier, ha sido rescatado por Jean Le Cam

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- El equipo PRB ha informado que Kevin Escoffier, patrón del IMOCA60 'PRB' ha sido rescatado sano y salvo por el 'Yes we Cam' de Jean Le Cam a 600 millas (1.100 km) al oeste del Cabo de Buena Esperanza.

Escoffier lanzó a las 14:46 CET de este lunes una baliza de socorro al detectar una vía de agua en el casco de su barco. En ese momento se inició una operación de rescate coordinada por Jacques Caraës, director de la regata.

Las horas transcurridas desde el último mensaje de Escoffier justo antes de que abandonase el barco para saltar urgentemente a su balsa salvavidas han sido interminables.

Hasta ahora, solo se ha visto a Escoffier a bordo de 'YesWeCam!' a través de un vídeo en vivo porque Jean Le Cam había conectado su sistema de vídeo durante todas las operaciones de búsqueda. el patrón del 'PRB' apareció sonriendo, envuelto en su traje de supervivencia, junto a Jean Le Cam.

Jacques Caraës, el director de la carrera ha explicado que enviaron a Jean Le Cam "a una posición recibida por la CROSS Gris Nez (Centro de Operaciones de Salvamento) que había enviado la baliza de salvamento del 'PRB', pero al llegar a este punto no encontró a nadie y siguió rumbo al Sureste".

Navegó a velocidad reducida (1,5 nudos/3km/h) bajo viento de 20-25 nudos (38 a 48 km/h). Unos minutos después de las 02:06, Jean Le Cam volvió a la mesa de cartas y se vio a Escoffier llegar con un traje de supervivencia. Ambos estaban bien.

Desde que Kevin Escoffier advirtió a su equipo en tierra que había una vía de agua en el 'PRB' y activó la baliza de socorro, se ordenó a Jean Le Cam, que estaba a 20 millas (38 km) detrás de él que se dirigiese a la zona.

Llegó a las 17 horas e hizo contacto visual con la balsa salvavidas y a Escoffier en ella, pero a la hora de maniobrar para llegar lo más cerca posible de la balsa, Jean le Cam perdió el contacto visual con él en mitad de la oscuridad y con un oleaje de 4-5 metros. La señal AIS de Escoffier perdió alcance debido al fuerte mar.

Para reforzar el rescate, el director de carrera desvió a tres patrones que competían en la misma zona: Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht de Monaco), Yannick Bestaven ( Maître CoQ IV ) y Sébastien Simon (ARKEA PAPREC).

Curiosamente, el 6 de enero de 2009, durante la Vendée Globe 2008-2009, Vincent Riou, entonces patrón del 'PRB' , salvó a Jean Le Cam en Cabo de Hornos.

Todo el equipo PRB ha agradecido sinceramente a Jean Le Cam y a los otros tres patrones, Boris Herrmann, Yannick Bestaven y Sébastien Simon, que cambiaron su rumbo para ayudar en las labores de búsqueda, su colaboración.



