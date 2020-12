El Guadalajara recibe al León del ecuatoriano Mena en inicio de la semifinal

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- Las Chivas de Guadalajara, que pasan por su mejor momento del año luego de eliminar al América, recibirán este miércoles al León del ecuatoriano Ángel Mena, en el inicio de las semifinales del Apertura del fútbol mexicano.

Con triunfos de 1-0 y 1-2, las Chivas del entrenador Víctor Manuel Vucetich fueron superiores a su más enconado rival y este miércoles saldrán a aprovechar su condición de locales para tomar ventaja ante el conjunto de mejor fútbol en México en los últimos 18 meses.

Además de pasar por un momento de mucha confianza, el Guadalajara tiene muchas posibilidades de contar con su goleador, José Juan Macías, lo cual agregará un plus a la línea de ataque.

León, entrenado por Ignacio Ambriz, fue el líder de la fase regular, con la defensa más segura y el tercer ataque más letal, liderado por Mena.

Sin embargo el equipo se vio mal en el duelo de ida ante el humilde Puebla, que lo venció 2-1, aún cuando desperdició algunas posibilidades de goles ante un a un rival que se hizo del pase a la fase de los cuatro mejores con un triunfo de 2-0 en su estadio.

Ambriz apostará a plantarse bien atrás, tener la pelota, hacer pases cortos y certeros y servir buenos balones a Mena, quien sumó siete anotaciones en el torneo regular y convirtió dos de los tres goles de su equipo en los cuartos de finales.

"No podemos tener los errores que cometimos en Puebla, ni permitir goles en los primeros minutos o desatenciones dentro del área, fuera de eso el equipo me gusta", dijo Ambriz.

Las Chivas han tenido altibajos, pero llegan a la serie en un buen momento, ilusionadas con la posibilidad de ganar su decimotercer título de liga, con el que empatarían con el América como máximos ganadores del fútbol mexicano.

León busca su octava estrella, confiado en por lo menos sacar un empate este miércoles, asegurar el pase a la final en el duelo de vuelta el sábado y ganar el cetro ante el mejor entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM, que jugarán este jueves en el estadio Azteca y el domingo en el Universitario.

- Alineaciones probables:

Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Cristian Calderón; Jesús Molina, Isaác Brizuela, Uriel Antuna, Alan Torres; José Juan Macías.

Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro; Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino, José Ramírez; Emmanuel Gigliotti.

Entrenador: Ignacio Ambriz.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz.

Estadio Akron, en Guadalajara, occidente de México.

Hora: 21:05 (03:05 GMT).