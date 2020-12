El feminismo y el desafío de lo virtual, en el centro de la Feria del Libro de Quito 2020

Quito, 1 dic (EFE).- El feminismo y el desafío de lo virtual en el mundo de la lectura serán algunos de los temas que se abordarán en la XIII edición de la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito), que se desarrollará de forma virtual entre los 9 y 13 de diciembre, informó el Ministerio de Cultura.

Al presentar la Feria Quito virtual 2020, la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, recordó que "en los momentos más oscuros de la pandemia, cuando no encontrábamos esa luz al final del túnel, justamente fueron un libro, el arte, la cultura, los que nos lograron sacar adelante".

Por ello consideró que "es el momento de devolverle esta ayuda a la cultura, al arte" participando en la FIL, en la que habrá alrededor de 160 ponentes en mesas redondas, congresos y presentaciones de libros, entre otras actividades.

Entre los participantes en una de las conferencias magistrales figura el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, con la ponencia "¿Latinoamérica?", que tendrá lugar el 10 de diciembre en la sala virtual "Ileana Espinel Cedeño", a la que se accederá a través de la plataforma filquito2020.com

¿SERA QUE SOY FEMINISTA?

En el encuentro literario, que se inaugurará el 8 de diciembre, se hablará sobre los desafíos y las oportunidades de las ferias de libros en tiempos de pandemia, así como sobre el canal para la difusión que representan las revistas literarias.

Santiago Vizcaíno, conceptualizador de la XIII edición de la Feria opinó que esta debe ser un espacio para ayudar a la reactivación de uno de los sectores más afectados en la industria de la cultura: el editorial.

Reveló que al armar la malla para la Feria encontraron que "lo mejor" que podían hacer era poner el foco en los escritores ecuatorianos -por lo que se ha invitado a participar a más de medio centenar de ellos- y luego pensar en Latinoamérica.

"No nos faltan grandes escritores en este país y también hay que valorar la gran presencia de escritores jóvenes, menores de cuarenta, que ya tienen una producción consolidada, que publican afuera, en España, Chile, Argentina", entre otros países que enumeró.

Y recalcó la "gran presencia femenina" dentro de la Feria pues "en toda América Latina y, sobre todo, en este país, la producción de las mujeres es increíble", como Mónica Ojeda, Daniela Alcívar, María Fernanda Ampuero o Gabriela Ponce.

En la Feria se ofrecerá la conferencia magistral "¿Será que soy feminista?", y se presentarán ponencias relacionadas con los retos de los editores independientes, el renacer de los géneros, la literatura y la sonoridad, el mercado editorial y la impresión, los diccionarios en Ecuador y el proceso de publicación.

Asimismo, se hablará de migración, literatura y distancia, narrar con imágenes, el acto de escribir y leer confinados, de las narrativas del asombro, la cercanía de lo virtual y la memoria sonora de la poesía ecuatoriana, entre otros muchos temas.

88 STANDS EN CUATRO PABELLONES

Juana Neira, la gerente general del Plan Nacional del Libro y la Lectura "José de la Cuadra", apuntó que la Feria del Libro es "una gran fiesta, un encuentro, un abrazo de palabras y de libros".

En la presentación explicó que la Feria albergará 88 stands ocupados por librerías, editoriales y librerías universitarias, con "una variedad enorme de oferta para el lector".

Los stands se reunirán en cuatro pabellones en los que el usuario podrá ingresar y hacer un recorrido virtual por todas las librerías participantes, y estarán activadas cuatro salas virtuales que funcionarán simultáneamente, una de ellas específica para el segmento infantil y juvenil, con 60 actividades.

Para esta edición de la Feria, han trabajado en conjunto el Plan Nacional del Libro y la Lectura "José de la Cuadra" del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Para Oswaldo Almeida, presidente de la mencionada Cámara, la ventaja del formato virtual es romper las fronteras, trascender Quito y ampliarla a nivel nacional e incluso internacional.

"La feria del libro es mucho más que solamente venta de libros, conferencias. La feria del libro tiene inclusive algo de magia, esa es la que tenemos que mantenerla viva, no solo en pandemia, sino a futuro", apuntó.