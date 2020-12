El chavismo desestima la consulta ciudadana de Guaidó

Caracas, 30 nov (EFE).- El jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, dijo este martes que no le preocupan los resultados de la consulta opositora que impulsa el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para rechazar las elecciones legislativas del 6 diciembre que ha tildado de "fraude".

"Eso no existe", dijo, entre risas, en una entrevista con el canal privado Globovisión tras ser preguntado sobre si al chavismo le preocupaba la consulta que realizará la oposición entre el 7 y 12 de diciembre.

Aseguró que Guaidó "es la nada" en el actual contexto político venezolano y desestimó, igualmente, la influencia del líder opositor Leopoldo López y del parlamentario Julio Borges, ambos en el extranjero.

"Hasta de las encuestas que él (Guaidó) manda hacer, él manda a hacer encuestas y cuando ve los números que salen allí, que son lapidarios, las esconde", agregó.

El también candidato a diputado señaló que los resultados de las elecciones del próximo domingo serán "la voz del pueblo de Venezuela", y se mostró confiado en que con ellos "los factores políticos" terminarán por sentarse "en una mesa de negociación".

"Nos vamos a sentar en una mesa de negociación para firmar los acuerdos que Venezuela necesita", apostilló.

El próximo 6 de diciembre se celebrarán en Venezuela las elecciones legislativas para escoger a 277 diputados para el período 2021-2026, y están llamados a votar 20.710.421 venezolanos.

En dichos comicios no participará la oposición liderada por Guaidó por considerarlos una "farsa", luego de que, entre otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interviniera varios partidos que le apoyaban.

Por ello, la oposición liderada por Guaidó ha convocado a una consulta para preguntar a sus simpatizantes si rechazan las elecciones legislativas del 6 de diciembre y si exigen la salida de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

También pregunta a los ciudadanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia".

De momento, la oposición no ha señalado cuáles serán sus siguientes acciones, pero se mantiene impulsando la consulta que se realizará de forma digital entre el 7 y el 12 y de forma presencial el último día.