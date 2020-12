El Bayern copa los nominados al XI de la UEFA; Messi y Ramos únicos de Barça y Real Madrid

Madrid, 1 dic (EFE).- La UEFA abrió este martes las votaciones para que los aficionados elijan el once del año 2020 entre una relación de 50 futbolistas, donde hay 10 del Bayern Múnich, último ganador de la Liga de Campeones, y otros habituales como el portugués Cristiano Ronaldo, con 14 apariciones, el argentino Leo Messi, con 11, y el español Sergio Ramos, con 8.

Messi y Ramos son los únicos jugadores de Barcelona y Real Madrid en la relación, donde también figuran el delantero del Atlético Joao Felix y su portero Jan Oblak, que se suman al argentino Ever Banega, exjugador del Sevilla ahora en el Al-Shabab saudí, como representantes de la Liga española.

Cinco porteros, 15 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros de 19 nacionalidades engrosan el grupo de seleccionados en categoría masculina por la UEFA para que los aficionados voten su once (uefa.com) antes del próximo 6 de enero.

El lateral izquierdo del Bayern, Alphonso Davies, que cumplió 20 años en noviembre, es el más joven de los preseleccionados y el central brasileño Thiago Silva, traspasado del Paris Saint-Germain al Chelsea, es el más veterano con 36 años.

La lista masculina completa es la siguiente:

- Porteros: Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Lyon), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Jan Oblak (Atlético de Madrid).

- Defensas: David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk (Liverpool), Angeliño (Leipzig), Juan Bernat, Presnel Kimpembe (PSG), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG/Chelsea), Dayot Upamecano (Leipzig).

- Medios: Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool), Houssem Aouar (Lyon), Ever Banega (Sevilla/Al-Shabab), Nicolo Barella (Inter), Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Muller (Bayern), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gómez, Josip Ilicic (Atalanta), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Marcel Sabitzer (Leipzig).

Delanteros: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ángel Di María, Kylian Mbappe, Neymar (PSG), Joao Felix (Atlético de Madrid), Serge Gnabry, Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Ciro Inmobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mane, Mohammed Salah (Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Raheem Sterling (Manchester City).

En categoría femenina el club francés Olympique de Lyon, ganador de la "Champions", es el más representado con 13 jugadoras y Francia aparece como país dominador en presencia con 10 futbolistas y 19 que juegan en su liga.

El campeonato español tiene una amplia participación del Barcelona con las delanteras Caroline Graham, Jenni Hermoso y Asisat Oshoala; las centrocampistas Kheira Hamraoui, Alexia Putellas y las defensas Mapi León y Marta Torrejón (Barcelona).

Entre las defensas aparece Irene Paredes (PSG) y entre las porteras Sandra Paños (Barcelona) y Sari van Veenendal (Atlético de Madrid), junto a la chilena Christinane Endler (PSG).

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), que cumple 19 años en diciembre, es la más joven de las preseleccionados y Hedvig Lidahl (VfL Wolfsburg/Atlético de Madrid), de 37 años, es la de mayor edad junto a Steph Houghton (Manchester City) de 32 años. EFE

