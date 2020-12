El Atlético ante al Bayern con Joao y Correa; Luis Suárez no está disponible

Madrid, 1 dic (EFE).- El Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern Múnich alemán con el portugués Joao Félix y el argentino Ángel Correa en punta, y sin la posibilidad de utilizar al uruguayo Luis Suárez, que estaba a la espera de un resultado negativo en la prueba PCR, pero finalmente no está disponible para el partido.

Suárez no figura ni en los once elegidos ni en el banquillo, a diferencia de su compatriota Lucas Torreira, que sí fue incluido en la convocatoria este mismo martes al haber dado negativo en la prueba PCR oficial efectuada por la UEFA, y estará entre los sustitutos que podrían saltar al césped.

El once dispuesto por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone es el previsto, formado por Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix y Correa.

Por su parte, el Bayern Múnich, que dejó en Alemania al portero Manuel Neuer, el centrocampista Leon Goretzka y al delantero polaco Robert Lewandowski, además de no contar con Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Corentin Tolisso; reserva a Thomas Müller en el banquillo y pone en su lugar al joven inglés Jamal Musiala, de 17 años.

La alineación de Hansi Flick es la formada por Nübel; Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Hernández; Javi Martínez, Alaba; Sané, Musiala, Costa; y Choupo-Moting.