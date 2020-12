EEUU.- El fiscal general de EEUU afirma que no se ha hallado ninguna evidencia de fraude en las elecciones

March 23, 2020 - Washington, DC, United States: United States Attorney General William P. Barr participates in a news briefing by members of the Coronavirus Task Force at the White House. (Chris Kleponis / Polaris)



WASHINGTON, 1 (DPA/EP)



El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha asegurado este martes que el Departamento de Justicia no ha hallado ninguna evidencia de fraude que pudiera haber alterado el resultado de las elecciones celebradas el 3 de noviembre, que ganó el candidato demócrata, Joe Biden.



"Hasta la fecha, no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado a un resultado diferente en las elecciones", ha señalado Barr en una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP).



Barr, miembro de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha detallado que se han investigado las denuncias que apuntan en este sentido, pero ha reiterado que no se ha encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de un fraude generalizado en los comicios, tal y como denuncia el mandatario sin aportar pruebas.



Asimismo, ha rechazado las acusaciones de fraude a través de las máquinas de votación, asegurando que su oficina no ha visto "nada" que las justifique. Al parecer, se ha referido así a las aseveraciones realizadas por una exabogada de Trump, Sidney Powell, que dijo que el expresidente de Venezuela Hugo Chávez estuvo implicado de alguna manera en la "manipulación" de las elecciones.



Barr, que ha sido visto entrando en la Casa Blanca después de que la entrevista se haya publicado, también ha señalado que hay cuestiones que deben manejarse con demandas civiles y ha censurado que ciertos sectores traten de convertir estos asuntos en juicios penales federales, lo que se ha interpretado como una posible crítica a los partidarios de Trump.



"Hay una tendencia creciente a utilizar el sistema de justicia criminal como una especie de arreglo predeterminado, y a la gente que no le gusta algo, quiere que el Departamento de Justicia venga e investigue", ha dicho.



Por su parte, el equipo legal del mandatario de Estados Unidos, ha emitido un comunicado en el que ha lamentado que "no ha habido ninguna apariencia de investigación del Departamento de Justicia" y ha continuado insistiendo en que tienen pruebas del presunto fraude cometido en los comicios.



Los abogados del Partido Demócrata, que vigilan las denuncias presentadas por el equipo de Trump para intentar detener la certificación de los votos de varios estados considerados clave para ganar los comicios, como Wisconsin, han detallado que, hasta ahora, el mandatario ha perdido 40 casos y únicamente ha ganado uno.