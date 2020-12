Drones aumentan posibilidades de pequeñas guerras: L. Bershidsky

(Bloomberg) -- Un héroe importante de dos conflictos recientes, en Libia y en Nagorno-Karabaj, ni siquiera es humano. Es un vehículo aéreo no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés), o dron, llamado Bayraktar TB2 y fabricado por Baykar, una compañía turca en la que el yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar, sirve como director técnico.

En Libia, el año pasado, el TB2 obtuvo algunos éxitos contra un sistema antiaéreo ruso, Pantsir, que ayuda al gobierno de Fayez al-Sarraj, reconocido por Naciones Unidas, a defender a Trípoli contra el ataque del general Khalifa Haftar, que se había armado con los Pantsir.

En Nagorno-Karabaj este otoño, el mismo dron fue instrumental para desatar el infierno sobre tanques armenios, artillería y, nuevamente, algunos equipos antiaéreos de fabricación rusa. Ayudó a lograr la victoria decisiva de Azerbaiyán y un acuerdo de paz negociado por Moscú que devolvió a Azerbaiyán la mayor parte del territorio que perdió en una guerra anterior en la década de 1990.

Que los UAV puedan desempeñar un papel tan visible en las guerras modernas es una gran parte de su atractivo. Como señaló Ulrike Franke, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y cuya área de experiencia incluye la guerra con drones, en un hilo de Twitter, “Usar drones es como tener un equipo de filmación contigo”. Las imágenes filmadas por los aviones no tripulados mientras atacan a menudo son utilizadas por los gobiernos con fines de propaganda, y es mucho más convincente que las afirmaciones conflictivas habituales de los beligerantes; los observadores independientes lo utilizan para verificar los informes.

Sin embargo, una ventaja aún mayor proviene de cómo Turquía y sus aliados, el gobierno de al-Sarraj y el régimen azerbaiyano del presidente Ilham Aliyev, han utilizado drones para cambiar el equilibrio ofensa-defensa. Ya sea que se suscriba o no a la teoría de que las guerras se librarán cuando el costo de atacar sea mucho más bajo que el costo de defender, es intuitivamente claro y experimentalmente probado que perder un dron, o dos o tres, es menos doloroso y tiene un costo menor que perder un tanque o un avión tripulado. Enviar drones a la batalla es muy parecido a jugar un juego de computadora, y de hecho, los jugadores pueden ser mejores operadores de UAV que pilotos entrenados. Tanto en la guerra de Libia como en la de Karabaj, los operadores de drones aparentemente tomaron muchos riesgos para descubrir las vulnerabilidades del lado opuesto, y les importó relativamente poco si perdían uno o dos vehículos aéreos no tripulados en el camino.

Además de los TB2 relativamente costosos (el precio es de varios millones de dólares cada uno, sin incluir los centros de control), Azerbaiyán usó casi cualquier cosa que pudiera volar, incluidos antiguos aviones agrícolas soviéticos An-2 reacondicionados como vehículos aéreos no tripulados. También compró drones kamikaze a Israel.

Este uso de drones relativamente desechables ha creado un equilibrio ofensa-defensa en las guerras de la vida real que es más típico del ciberespacio, donde el atacante tiene un claro costo (aunque algunos argumentan que se debe principalmente a que los defensores simplemente no son lo suficientemente ágiles). Jugar a Whack-a-Mole contra drones es muy similar a perseguir hackers.

El cambio hacia la realidad de PlayStation no está necesariamente cambiando los conflictos hipotéticos entre las principales potencias militares. La superioridad en los aviones tradicionales aún puede superar la ventaja del dron. El lobby de la defensa tiene interés en continuar fabricando y vendiendo aviones tripulados caros, y EE.UU. y Rusia continuarán comprándolos y actualizándolos debido al rango de los aviones y a su enorme poder destructivo. Pero, como señaló Franke, “para los estados más pequeños, que tienen fuerzas aéreas, pero solo tienen un número limitado de aviones, como es el caso tanto de Armenia como de Azerbaiyán, los drones son una contribución bastante importante porque aumentan las capacidades aéreas”.

Los drones, sin embargo, pueden ser una molestia para las grandes potencias; solo pregúntele a Rusia. Cualquiera puede construir un dron, como lo demostraron los militantes islamistas en Siria cuando enviaron un enjambre de vehículos aéreos no tripulados básicos contra la base rusa en Hmeimim, Siria, en 2018. El ataque fue frustrado, pero dejó en claro que objetivos menos protegidos podrían ser alcanzados de manera similar.

El auge del dron también ha creado un problema para Rusia, al sembrar dudas sobre sus sistemas antiaéreos, una de las mayores exportaciones de defensa del país. Armenia apostó por estos productos (aunque quizás no sean los mejores o los más modernos) y perdió. Después de que los Pantsir se metieran en problemas en Libia, el semanario oficial del ejército ruso Zvezda negó la humillante vulnerabilidad de los Pantsir a los drones turcos; sin embargo, incluso cuando lo hizo, admitió que el sistema antiaéreo tendría una “zona ciega” en la que un adversario puede aprender a penetrar.

La máquina de propaganda rusa se ha esforzado por tranquilizar a la población, y a los clientes de la industria de defensa rusa, de que el país tiene una respuesta a la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados. Varios sitios web han extendido relatos sobre el uso del sistema de guerra electrónico Krasukha-4 para ayudar a Armenia a evitar una derrota total. El Krasukha, desplegado por primera vez en Siria en 2015, interrumpe las señales de radar y GPS, así como otras comunicaciones electrónicas. Teóricamente, puede hacer que los drones queden indefensos. Si se usó realmente en la guerra de Karabaj, nunca se confirmó oficialmente; el general Movses Hakobyan, un alto funcionario militar armenio que renunció después de la derrota, dijo que Armenia logró frustrar el TB2 de Bayraktar durante cuatro días cuando se le dio el uso de un sistema de guerra electrónico ruso nuevo y diferente, el Pole-21, recibido por el ejército ruso por primera vez el año pasado.

Pero si bien Rusia ha enfatizado el desarrollo de su capacidad para tal guerra electrónica, su efectividad contra las tácticas iniciadas por Turquía y sus aliados no está clara. La interferencia, por ejemplo, podría convertirse en otro juego de Whack-a-Mole.

Los ucranianos, por ejemplo, ven cierto potencial en el uso de drones contra las fuerzas respaldadas por Rusia. El año pasado, Ucrania firmó un acuerdo de US$69 millones con Baykar para comprar seis TB2, equipos de control y municiones. Ucrania, según los informes, ahora está trabajando con la compañía turca para impulsar la producción local. El ejemplo del exitoso ataque de Azerbaiyán contra Karabaj es inspirador para los líderes ucranianos, que no han renunciado a reclamar el este del país, ahora controlado por separatistas prorrusos.

Rusia, sin embargo, no es la única potencia militar importante que debería preocuparse por la proliferación de drones. Cualquier país o bloque militar que realice operaciones en el extranjero y se involucre en conflictos locales probablemente tendrá que lidiar con la creciente amenaza. Según un estudio de Michael Horowitz de la Universidad de Pensilvania y sus colaboradores, de los 22 países que poseen drones armados ahora, 19 los han adquirido desde 2010 y 14 desde 2014, la mayoría gracias al “golpe en la oferta” de la entrada de China al mercado en 2011. Horowitz descubrió que más de 20 países están buscando la capacidad. Es, entre otras cosas, una búsqueda de estatus: los drones son sinónimo de innovación tecnológica.

La intervención en los juegos de computadora mortales del mañana podría estar llena de vergüenza, o peor, para los grandes jugadores. Y, si la teoría del equilibrio ofensa-defensa es correcta, tales intervenciones se requerirán con más frecuencia: atacar ya no es tan aterrador o costoso como solía ser.

