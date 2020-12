Doncic cree que Campazzo se adaptará a la NBA "incluso mejor" que él

Redacción deportes (EE.UU.), 1 dic (EFE).- Luka Doncic, que irrumpió en la NBA como un huracán y ha causado sensación en solo dos temporadas con los Dallas Mavericks, aseguró este martes que Facundo Campazzo, que fue compañero suyo en el Real Madrid, tendrá una adaptación al baloncesto estadounidense "incluso mejor" que la suya.

"Se va a adaptar muy rápido. Quizá va a necesitar unos partidos, pero creo que se va a adaptar muy rápido y que no tendrá ningún problema", dijo en una rueda de prensa sobre su excompañero en el equipo español tras su incorporación a los Denver Nuggets.

El aterrizaje en la NBA del jugador argentino también sacó el lado bromista de Doncic, quien se mostró aparentemente contrariado por tenerlo como rival.

"No estoy feliz (por su llegada) porque es un jugador increíble", ironizó.

"Estoy feliz por él, porque esté aquí, se lo merece. Voy a animarle en todos los partidos excepto cuando juegue contra nosotros porque es un tocapelotas en defensa", añadió en tono chistoso.

Tras su debut en las eliminatorias por el título en la pasada temporada, Doncic confía en aplicar esa experiencia a esta nueva aventura con los Mavericks.

"Lo que aprendí es que va a ser una guerra cada partido", dijo.

"Todo va a ser más duro. Así que tenemos que estar preparados este año", aseguró Doncic, quien también enfatizó los posibles contratiempos que se puedan producir esta temporada en la NBA por la pandemia.

Además, el esloveno prometió que este año será "mucho mejor que el anterior" para los Mavericks, subrayó que durante la pretemporada ha estado trabajando "especialmente" en el tiro y recordó que su aspiración última es lograr el título de la NBA.

Finalmente, Doncic aplaudió que el veterano base puertorriqueño J.J. Barea alcanzara un acuerdo para jugar una temporada más con los Mavericks.

"No solo le veo como un mentor. Creo que puede jugar y nos va a dar mucho cuando tenga oportunidad. Yo sigo viéndole como que puede darnos mucho dentro de la cancha", apuntó.

"Y fuera de la cancha siempre nos da consejos a todos. Creo que es algo importante tener a un tipo así", subrayó.