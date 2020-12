Dimite un polémico e influyente asesor sobre el coronavirus de Trump

Washington, 30 nov (EFE).- El neurorradiólogo Scott Atlas, uno de los asesores de la Casa Blanca sobre el coronavirus y conocido por sus polémicas opiniones que lograron influir en la estrategia del presidente, Donald Trump, dimitió este lunes de su cargo.

Atlas dimitió con una carta que difundió en su cuenta de Twitter la misma semana en la que se agotaba su contrato de 130 días en el Gobierno.

El neurorradiálogo, sin experiencia previa en políticas de salud pública ni enfermedades infecciosas, llegó a la Casa Blanca de la mano del yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y se incorporó al grupo de trabajo contra el coronavirus junto a los doctores Anthony Fauci o Deborah Brix.

Atlas promovió tesis como la rápida reapertura de escuelas y puestos de trabajo, así como que las autoridades sanitarias no debían preocuparse por las infecciones entre gente joven o sana.

El médico chocó con sus colegas en el grupo de trabajo y con otros asesores en la Casa Blanca, pero sus tesis llamaron la atención de Trump, que lo convirtió en su asesor de referencia.

Algunas de las ideas de Atlas que Trump abrazó sin fundamento científico fueron que la pandemia estaba a punto de terminar en Estados Unidos o que habría una vacuna disponible antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

También cuestionaba la eficacia de las mascarillas o del distanciamiento social para combatir la expansión del virus.

A mediados de octubre, poco antes de los comicios, Twitter le eliminó un mensaje que decía: "Funcionan las máscaras: NO".

Según un exfuncionario de la Casa Blanca consultado por el diario The Washington Post, Atlas "fue lo peor que le pasó a Trump en 2020 desde una perspectiva de personal".

Atlas, que en las últimas semanas perdió el protagonismo que había ganado y estaba apartado del grupo de trabajo, deja sus funciones con la pandemia desatada en Estados Unidos, con más de 13,5 millones de casos confirmados y más de 268.000 muertos.

En su carta de despedida, sin embargo, Atlas defendió las tesis que durante meses guiaron la estrategia de la Casa Blanca y Trump.

"Quizás más que nada, mi consejo siempre se centró en minimizar todos los daños de la pandemia como de las políticas estructurales mismas, especialmente para la clase trabajadora y los pobres", apuntó el neurorradiólogo.

"Aunque algunos -agregó Atlas- pueden estar en desacuerdo con esas recomendaciones, es el libre intercambio de ideas lo que conduce a las verdades científicas, que son la base misma de una sociedad civilizada".



Te Recomendamos