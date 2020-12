Diecinueve hacia dieciseisavos

Madrid, 1 dic (EFE).- Diecinueve equipos, entre ellos los tres españoles, dos italianos, dos portugueses, dos holandeses, un alemán, un francés y un inglés pueden dejar resuelto su pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en la quinta jornada de la fase de grupos que se completa el jueves.

El Villarreal, la Real Sociedad y el Granada, el Milan y el Nápoles, el Benfica y el Braga, el PSV Eindhoven y el Feyenoord, y el Bayer Leverkusen, el Lille, el Tottenham, el Young Boys, el Slavia Praga, el Rangers, el Maccabi, el Amberes, el Dinamo Zagreb y el Estrella Roja aguardan a la consecución del pasaporte a las eliminatorias y la progresión en la competición.

Aspirantes que pretenden seguir el camino llevado por el Arsenal, el Leicester, el Hoffenhein y el Roma, que se aseguraron la continuidad en el torneo en la pasada fecha, a falta de dos partidos para finalizar la fase de grupos.

El Granada pretende ampliar más su historia. Debutante en la Liga Europa y después de atravesar las fases previas, el representante español puede asegurar su clasificación el jueves. Líder del Grupo E solo necesita un punto ante el PSV, segundo, para acceder a su objetivo aunque su rival también pretende el pase amenazado por el PAOK, que visita al Omonia de Chipre.

La Real Sociedad también hace cálculos. Si gana al Rijeka, que aún no ha puntuado, en el Reale Arena, y el Nápoles, líder del Grupo F se impone al AZ Alkmaar, el equipo español obtendrá el logro. El representante italiano también mira a dieciseisavos y pretende ganar al holandés.

El Villarreal domina el Grupo I. Visita al Sivasspor turco, tercero y con posibilidades. Aunque la victoria del equipo de Unai Emery le llevará a las eliminatorias. Un marcador que desea el Maccabi, segundo, que también puede dejar sellado su objetivo y que visita al Qarabag.

Una victoria le falta al Young Boys para tener el pasaporte. El conjunto suizo visita al Roma, uno de los ya clasificados mientras el Cluj, que aún hace cuentas, recibe al colista, el CSKA Sofía. El Molde y el Rapid Viena buscan la plaza restante del Grupo B. El Arsenal amarró una. El representante noruego recibe al Dundalk irlandés que ha perdido todo. El Rapid juega en Londres.

El Slavia Praga y el Bayer Leverkusen pueden dejar sentenciado el grupo C. Ambos, igualados en el primer lugar, superan en seis puntos al Niza, que recibe al conjunto alemán mientras el checo juega en su campo contra el Hapoel Beer Sheva. Similar situación existe en el Grupo D donde el Rangers y el Benfica, igualados en la cabeza, pueden asegurar su presencia en dieciseisavos. Aventajan en cinco al Lech Poznan, que juega en Lisboa mientras el cuadro escocés espera en Glasgow al Standard Lieja.

Con el Leicester clasificado el Braga aspira a asegurar la plaza vacante en el Grupo G. Un empate en Atenas contra el AEK puede serle suficiente. El Lille y el Milan tienen a tiro la clasificación aunque el Sparta Praga está al acecho. Si el Lille se impone en Francia al conjunto checo tendrá hecha la clasificación y también la del equipo italiano si se impone en San Siro al Celtic, colista.

La victoria del Amberes ante el Ludogorets y del Tottenham en Austria frente el LASK Linz dará a ambos el billete a las eliminatorias que tiene a tiro el Dinamo Zagreb, líder del Grupo K, si empata al menos en Holanda contra su perseguidor, el Feyenoord. El Wolfsberger austríaco también cuenta con posibilidades. Juega en Moscú.

Con el Hoffenheim ya clasificado el Estrella Roja aspira a la otra plaza. Le sirve con un punto en la visita el jueves del representante alemán mientras el Gante, que aún no ha puntuado, recibe al Slovan Liberec, que no está descartado. Al menos matemáticamente.



