Diciembre llega con altas cifras de contagios y muertos, la OMS pide cautela

Redacción Internacional, 1 dic (EFE).- Europa empieza el mes de diciembre con altas cifras de contagios y muertos, en especial en países como Italia y Rusia, mientras la OMS pide mucha prudencia ante el riesgo de las próximas fiestas navideñas.

Ello en una jornada en la que la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech han solicitado ante las autoridades sanitarias europeas la autorización para el uso en la UE de la vacuna que han desarrollado conjuntamente.

Además, la Agencia Europea del Medicamento confirmó que ha empezado este martes a evaluar las solicitudes de uso “condicional” de las vacunas contra la Covid-19 desarrolladas por la farmacéutica estadounidense Moderna, así como la presentada por Pfizer y BionNtech.

RUSIA

Rusia registró 569 fallecimientos por covid-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario de decesos desde el comienzo de la pandemia, informaron este martes las autoridades sanitarias del país. Según las estadísticas oficiales, Rusia acumula ya un total de 40.464 muertes causadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

En la última jornada se detectaron 26.492 nuevos positivos, 6.524 de ellos en la capital rusa, el principal foco infeccioso del país. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció la semana pasada la prolongación hasta el 15 de enero de algunas restricciones, como el confinamiento de los mayores de los 65 años y el teletrabajo para el 30 % de las plantillas de las empresas, pero ha evitado imponer medidas más estrictas.

El Gobierno ruso ha reconocido que la situación epidémica en varias regiones del país es complicada, pero ha descartado por el momento imponer un confinamiento general a la población.

ITALIA

Italia confirmó este lunes 16.377 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas y sumó 672 muertos, según el Ministerio de Sanidad. En Italia se han contagiado 1.601.554 personas desde el comienzo de la crisis en febrero.

Italia encara diciembre con la perspectiva de que cerca de la mitad de los contagios confirmados en el país durante toda la emergencia, desatada en febrero, se han localizado en noviembre.

El Gobierno italiano trabaja ya en un nuevo decreto con restricciones que sustituya al actualmente vigente, que expira el jueves. Algo que no cambiará será el toque de queda nacional a partir de las 22.00 horas, ni siquiera durante la Navidad y la Nochevieja.

ALEMANIA

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 13.604 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, prácticamente los mismos que hace una semana, mientras que la cifra de víctimas mortales ascendió a 388, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la medianoche del lunes. El lunes, Alemania registró 11.169 nuevas infecciones; las cifras, no obstante, acostumbran a ser menores a principios de la semana debido a que en fin de semana los laboratorios realizan menos test.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.067.473, con 16.636 muertos, mientras que alrededor de 758.800 personas se han recuperado de la enfermedad, según estimaciones del RKI. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se situaba ayer en 138 casos por cada 100.000 habitantes.

Este martes entran en vigor las nuevas medidas acordadas por la canciller, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno regionales con el fin de lograr un descenso de forma consolidada de las cifras de nuevos contagios, estables desde hace unas tres semanas, aunque a un nivel todavía demasiado elevado. Las restricciones suponen una prolongación de las introducidas a principios de noviembre inicialmente por un mes y el endurecimiento de algunas de ellas, como la limitación de contactos. Así, se reduce el número máximo de personas en una reunión de diez de dos hogares a cinco de dos hogares, aunque los menores de 14 años quedan excluidos de este cálculo.

IRLANDA

Irlanda inicia hoy la desescalada del confinamiento decretado hace seis semanas con la reapertura de los comercios no esenciales, mientras que la hostelería retomará la actividad con ciertas restricciones este viernes. Desde primera hora de la mañana han comenzado a formarse colas ante establecimientos de ropa, peluquerías y barberías, al tiempo que las autoridades han aumentado del 25 al 50 % la capacidad del transporte público de cara al repunte de la actividad en las calles durante la Navidad.

Los restaurantes podrán ofrecer desde el viernes servicios con aforos más reducidos y límites de tiempo y solo los pubs que tengan servicio de "comidas sustanciales" podrán vender bebidas, también con restricciones en tiempo y capacidad. Los bares que no puedan servir comidas dispondrán de un servicio para llevar. La ciudadanía deberá esperar hasta el próximo 18 de diciembre para poder desplazarse libremente por todo el país y organizar reuniones bajo techo con personas procedentes de tres unidades familiares.

Las últimas cifras oficiales indicaron este lunes que se registró un nuevo fallecimiento en las 24 horas anteriores, lo que dejó el número de muertes en 2.053, al tiempo que se detectaron 306 nuevos contagios, hasta un total de 72.544.

PORTUGAL

Portugal vive hoy una jornada festiva en la que conmemora el 380 aniversario de la restauración de su independencia marcada por las restricciones a la movilidad entre municipios y un toque de queda a partir de las 13:00 horas en gran parte del país. La segunda ola de covid-19, que este lunes dejó un récord de hospitalizados de toda la pandemia, no ha dado tregua a los festivos que los portugueses disfrutan cada año a principios de diciembre.

Tanto este martes como el próximo, día 8 -festivo de la Inmaculada Concepción-, el Ejecutivo ha impuesto un toque de queda a partir de las 13:00 horas en todos los municipios con una incidencia a 14 días superior a 480 casos por 100.000 habitantes, lo que afecta a gran parte del país, incluidas Lisboa y Oporto. A partir de esa hora, todos los establecimientos, salvo contadas excepciones, deberán permanecer cerrados y los ciudadanos quedarse en casa, aunque se permiten pequeños paseos cerca del domicilio.

Portugal suma desde marzo 4.505 muertes y 298.061 casos positivos, de los cuales algo más de 80.600 continúan activos.

CROACIA

Croacia exige desde hoy mostrar un test negativo de covid o bien pasar dos semanas en cuarentena a todas las personas, nacionales o extranjeras, que quieran entrar en el país, que en las últimas 24 horas ha marcado un nuevo récord de fallecidos y prepara medidas más estrictas contra la pandemia.

Croacia ha contabilizado desde el lunes 75 muertos y 2.900 nuevos contagios, y tiene 2.351 pacientes hospitalizados, entre ellos 245 en respiradores, según datos oficiales del Gobierno.



