Coronavirus.- Dimite Scott Atlas, el asesor especial de Donald Trump sobre coronavirus

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El controvertido asesor del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de coronavirus, Scott Atlas, presentará su dimisión este martes como "asesor especial" del todavía jefe de la Casa Blanca, tal y como han podido saber medios estadounidenses, cumpliendo así con el plazo de 130 previsto con el que entró a la Administración republicana.



A través de una carta enviada a la Casa Blanca, a la que ha tenido acceso la cadena Fox News, Atlas ha adelantado su intención de renunciar a su puesto, agradeciendo "el honor y el privilegio", que ha supuesto para él "servir al pueblo estadounidense" desde el pasado mes de agosto.



"Trabajé duro con un enfoque singular: salvar vidas y ayudar a los estadounidenses a superar esta pandemia", ha escrito Atlas, quien ha negado haber recibido presiones políticas y ha enfatizado que "siempre" ha basado sus actuaciones en "la ciencia y la evidencia".



A pesar de no contar con experiencia en el campo de la prevención de enfermedades infecciosas, Atlas, cardiólogo de profesión, emergió como uno de los asesores más cercanos de Trump, después de que viera sus intervenciones televisivas, en las que defendía que la exposición al virus acabaría por crear una "inmunidad colectiva".



Trump no ha dudado a lo largo de estos meses, incluido en los debates electorales, en compartir algunas de las teorías de Atlas, como aquellas en las que sostenía que las medidas de cuarentena y encierros prolongados podrían acarrear graves problemas físicos y psicológicos, cayendo incluso en problemas de alcoholismo y drogadicción.



"Con el paso del tiempo, como todos los científicos y académicos en políticas de salud, aprendí nueva información y sinteticé los datos más recientes", ha explicado Atlas, quien ha señalado que su labor "siempre se centró en minimizar tanto los daños de la pandemia como los de las políticas estructurales de la clase trabajadora".



"Le deseo sinceramente al nuevo equipo todo lo mejor mientras guían a la nación a través de estos tiempos difíciles y polarizados", ha dicho Atlas, quien no duda en que "Estados Unidos prosperará una vez más y superará la adversidad de la pandemia y todo lo que ha implicado".



La dimisión de Atlas se produce en plena reestructuración de las administraciones con la inminente entrada del presidente electo Joe Biden, quien deberá hacer frente a una complicada situación de emergencia sanitaria en el país, mientras Donald Trump apura sus últimos días en el cargo esparciendo acusaciones y rumores sobre un supuesto fraude electoral del que habría sido víctima durante las recientes presidenciales.



Estados Unidos, que sufre un nuevo rebrote de la pandemia, y que podría ir a más, debido a los millones de desplazamientos que se están produciendo en estas fechas con motivo del Día de Acción de Gracias y las fiestas de Navidad, cuenta ya con más de 13,5 millones de casos acumulados y 268.000 muertes.