Cinco personas mueren tras ser arrolladas por automóvil en ciudad alemana

Actualiza con nuevo balance, detalles sobre los hechos y el autor de los hechos, declaraciones fiscal, Angela Merkel, dirigente de la región ///Berlín, 1 Dic 2020 (AFP) - Un "conductor loco", ebrio y con problemas psiquiátricos, atropelló este martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Tréveris (Trier, en alemán), al suroeste del país, matando a cinco personas, incluido un bebé, antes de ser detenido. El hombre es un alemán de 51 años, según la policía que descartó por el momento que se trate de un acto político, terrorista o religioso.El responsable del drama, un nativo de la región, padecía problemas psiquiátricos, que podrían haber influido en su acto, indicó el fiscal Peter Fritzen en una rueda de prensa por la tarde.El vehículo, un SUV que conducía a gran velocidad, "chocó y atropelló a personas al azar", describió un responsable de la policía local, Franz-Dieter Ankner.Cinco personas murieron y una quincena resultaron heridas en esta ciudad del estado regional de Renania-Palatinado, cerca de la frontera con Luxemburgo."Las noticias que llegan d Tréveris me entristecen mucho. Mis condolencias a los familiares de las víctimas que les arrancaron la vida de manera tan súbita y violenta", reaccionó la canciller Angela Merkel, según un tuit de un portavoz.Entre las víctimas figura un bebé de nueve meses, según la policía. "En un segundo se les arrancó la vida a estas personas, muertas en este acto de locura, incluido un niño, un bebé", declaró a la prensa muy emocionada Maly Dreyer, la dirigente de Renania-Palatinado.Una mujer de 25 años, una septuagenaria y un hombre de 45 años murieron igualmente, indicó la policía, que de momento no brindó precisiones sobre la quinta victima.Algunas personas resultaron heridas "gravemente", había indicado anteriormente el alcalde de la ciudad, Wolfram Leibe, que se refirió a un "conductor loco".Entre los heridos habría varios niños, según informaciones de los medios locales no confirmadas por las autoridades. El vehículo fue confiscado por los investigadores.La fiscalía contempla enviar al conductor a un centro psiquiátrico, precisó el fiscal Peter FritzenVarios ataques con vehículos fueron perpetrados en los últimos años en Alemania por personas con problemas psiquiátricos. El más grave ocurrió en abril de 2018 en Münster, cuando un hombre embistió una caravana contra un grupo de personas reunidas delante de un restaurante, matando a cinco de ellas, antes de suicidarse de un disparo.Los hechos se produce igualmente en un contexto tenso en el país, donde la amenaza islamista se considera alta. En diciembre de 2016, un camión mató a 12 personas en Berlín. Fue el ataque yihadista más sangriento en el territorio alemán. Alemania ha sido también escenario de actos terroristas de extrema derecha en los últimos años.