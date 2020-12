Argentina/Brasil.- Fernández insta a Bolsonaro a olvidar "las diferencias del pasado" e impulsar Mercosur

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha pedido este lunes a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, olvidar "las diferencias del pasado" y le ha instado a impulsar el Mercosur, al que el presidente brasileño ha calificado como "el principal pilar de integración" de la región.



Con motivo de la celebración del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, los líderes han mantenido una reunión a través de videoconferencia, la primera reunión y el primer acercamiento bilateral que mantienen los mandatarios desde que Fernández asumiera el poder en octubre de 2019.



En este sentido, el presidente argentino ha hecho un llamamiento a su contraparte para "encarar el futuro con las herramientas que funcionen bien" para "potenciar todos los puntos de acuerdo", tal y como recoge el diario 'La Nación'.



"Celebro este encuentro para darle al Mercosur el impulso que está necesitando y es imperioso que Brasil y Argentina lo hagan juntos", ha añadido Fernández, que ha resaltado la importancia del encuentro "para Argentina y Brasil y para todo el continente", porque "por primera vez empezó a pensarse en la integración" de la región.



Por su parte, y en referencia también al Mercosur, Bolsonaro ha destacado que es el "principal pilar de integración" con el que cuenta Sudamérica y que se necesitan "mecanismo más ágiles y menos burocráticos", en referencia al marco de la unión aduanera que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Fernández también le ha solicitado a Bolsonaro cooperación en materia ambiental, "un tema que nos preocupa mucho", ya que "debemos llegar a un acuerdo de preservación", mientras que ha añadido "tenemos oportunidades en desarrollo para proveer de gas a Argentina y a Brasil".



El argentino también ha destacado que siguen "avanzando en materia de seguridad y fuerzas armadas", mientras que el brasileño ha resaltado la necesidad de "avanzar en áreas de interés común, en especial, en el ámbito del turismo".



Se trata de una larga tradición, establecida en 1985 por los presidentes José Sarney (Brasil) y Raúl Alfonsín (Argentina), que se reunieron en la ciudad brasileña de Foz do Iguazu en el que sería el primero de muchos encuentros.



No obstante, la celebración del encuentro virtual de este año ha estado rodeado de escepticismo, ya que desde que Fernández fuera nombrado presidente, Bolsonaro no ha mantenido contacto con él, tras hacer campaña por su adversario, Mauricio Macri, y asegurando que con su mandato se produciría un "regreso al kirchnerismo" y que Argentina se encaminaría "hacia Venezuela".



A pesar del año de distanciamiento diplomático entre ambos, en el acto también ha participado el expresidente Sarney, que ha recordado que "esta fecha fue elegida para recordar el comienzo del Mercosur", un mecanismo que permitió "formar un grupo competitivo a nivel internacional para ampliar la integración de nuestros países".



Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, ha estado presente en el encuentro, así como su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, el embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli, y el secretario de Asuntos Estratégicos del país vecino, Flavio Viana Rocha.



"Los gobiernos cambian pero la amistad entre Argentina y Brasil es indestructible", ha comentado Solá tras la reunión en su cuenta de Twitter.

