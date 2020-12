Antuna asegura que el Guadalajara debe imponer su juego ante el León

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El volante ofensivo de las Chivas de Guadalajara Uriel Antuna aseguró este martes que su equipo debe imponer su juego ante el León en los partidos de semifinales del torneo Apertura 2020

"Sabemos a lo que juega León; esto es una Liguilla y hay que ganarle a los mejores para quedar campeón, vamos a tratar de implementar nuestro juego, a sacar el resultado y no tirarnos para atrás", dijo el jugador en conferencia de prensa.

El Guadalajara recibirá este miércoles al León, líder del torneo regular, en el partido de ida de la fase de los cuatro mejores del Apertura, en un duelo en el que tratará de sacar provecho de la condición de local.

Luego de eliminar al Necaxa en el repechaje, las Chivas vencieron por 1-0 y 1-2 al América, su rival más enconado, lo cual, según Antuna, le ha dado un golpe de confianza al conjunto rojiblanco.

"Tenemos un poco de las dos (motivación y buen funcionamiento). Para estar en esta liguilla se necesitan muchísimas cosas que es lo que estamos haciendo, estar motivados, estar comprometidos", indicó.

El centrocampista señaló que la intensidad, la unión y el sacrificio harán la diferencia para mantenerse de pie en la Liguilla en la que no participaba desde hace seis torneos.

Recalcó que el equipo ha estado unido frente a los problemas extradeportivos que se presentaron durante la fase regular, una cualidad que ha incidido en el funcionamiento dentro de la cancha y que han sabido mantener en la fase eliminatoria.

"La Liguilla es otro torneo, nosotros sabemos nuestro trabajo, sabemos lo que tenemos independientemente de las bajas, somos un grupo y estamos compactos, se nos están dando los resultados, estamos jugando bien y vamos a ir a sacar el resultados en los dos juegos", expresó.

El Guadalajara tendría de vuelta al atacante José Juan Macías, ausente en los últimos cinco partidos debido a una lesión, lo cual, de materializarse, le dará un plus al equipo.