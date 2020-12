AMP.- Etiopía.- ACNUR alerta de que los refugiados eritreos en Tigray se han quedado sin comida y pide acceso urgente

19/11/2020 Refugiados et�opes en Sud�n POLITICA AFRICA AFRICA ETIOP�A SUD�N INTERNACIONAL SAMREEN ABUIDRIS / SAVE THE CHILDREN



La OIM apunta que podría haber hasta 1,98 millones de afectados por el conflicto



Casi 46.000 etíopes han buscado refugio ya en Sudán, incluidos menores no acompañados, según Save the Children



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los 96.000 refugiados eritreos que viven en campos en la región etíope de Tigray se han quedado sin comida como resultado del conflicto que desde hace casi un mes enfrenta al Ejército de Etiopía con las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), según ha denunciado este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ha pedido acceso urgente para poder entregarles ayuda.



"La preocupación aumenta a cada hora que pasa", ha reconocido el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, subrayando que "los campos se habrán quedado sin suministros de comida, lo que hace del hambre y la desnutrición un riesgo real" del que ya se había venido alertando desde el inicio del conflicto.



"También estamos alarmados por las informaciones no confirmadas de ataques, secuestros y reclutamiento forzado en los campos de refugiados", ha añadido, pidiendo que se respete la seguridad y la integridad de los refugiados.



"ACNUR pide a las autoridades federales de Etiopía acceso urgente para llegar a los refugiados eritreos en Tigray que necesitan desesperadamente asistencia humanitaria y servicios", ha apelado, al tiempo que ha reconocido que los problemas de comunicación y la inseguridad impiden "verificar las condiciones actuales en los campamentos".



"Durante casi dos décadas Etiopía ha sido un país hospitalario para los refugiados eritreos pero ahora tememos que están atrapados en el conflicto", ha señalado Baloch, pidiendo al Gobierno de Abiy Ahmed que "siga cumpliendo con su responsabilidad de acoger y proteger" a los refugiados y de permitir a los trabajadores humanitarios acceder a quienes "desesperadamente" requieren ayuda.



Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha indicado que, según las peores estimaciones, hasta 1,98 millones de personas podrían haberse visto afectadas por las tres semanas de conflicto, si bien está aún en curso la evaluación en cuanto a las necesidades y el número de desplazados. Además, ha cifrado en 22 millones de dólares los fondos necesarios para la respuesta frente a esta crisis.



"Estamos comprometidos con ofrecer asistencia humanitaria a los más vulnerables tan pronto como podamos llegar a la población afectada y podamos evaluar las crecientes necesidades", ha asegurado en un comunicado la jefa de la OIM en Etiopía, Maureen Achieng. "El acceso a las regiones afectadas es primordial para entender las cifras y el paradero de quienes se han visto obligados a huir", ha subrayado.



CASI 46.000 REFUGIADOS EN SUDÁN



Por lo que se refiere a los etíopes que han huido hacia Sudán, el portavoz de ACNUR ha elevado la cifra casi 46.000, con otras 2.500 llegadas desde el viernes. A este respecto, ha pedido que se permita libertad de movimientos a quienes buscan seguridad y asistencia, tanto dentro como fuera de Etiopía y que se respete "plenamente el derecho de buscar asilo".



ACNUR y sus socios humanitarios ya han puesto en marcha un plan de respuesta valorado en 147 millones de dólares con el que esperan cubrir las necesidades de hasta 100.000 refugiados etíopes en Sudán en los próximos seis meses.



En este sentido, desde Save the Children han trasladado su preocupación por los cientos de menores que han cruzado hacia Sudán solos y que ahora se enfrentan a peligros como la explotación, la trata o el abuso. Según la ONG, en un solo punto de la frontera se han detectado 139 menores sin referentes familiares.



La organización está presente en el campo de Um Rabaka, al que se está trasladando desde la frontera a los refugiados y en el que viven ya unos 10.000 de ellos, casi la mitas niños. "En muchos casos, las personas que llegan al campamento han caminado durante cinco días bajo un calor abrasador, sin comida ni agua", ha explicado el director de Save the Children en Sudán, Arshad Malik.



"Los niños y las niñas llegan con pantalones cortos y sandalias, exponiéndose a mosquitos y otros insectos. Estamos especialmente preocupados por la propagación de la malaria y otras enfermedades parasitarias", ha reconocido. "La situación de hacinamiento que vive actualmente el campamento significa que si la COVID-19 entra, la enfermedad se extendería como la pólvora", ha prevenido.



Así las cosas, Save the Children ha creado espacios seguros para la infancia, está estableciendo espacios temporales de aprendizaje y trabaja con especialistas en protección infantil para crear un sistema de reunificación familiar.