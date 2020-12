AMP.- EEUU.- Arizona certifica la victoria de Biden, que amplía aún más su ventaja sobre Trump

Trump carga contra el gobernador republicano de Arizona y esparce nuevos rumores y ataques de fraude ante este nuevo revés en sus aspiraciones



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades del estado de Arizona han confirmado este lunes la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre, lo que amplía aún más su ventaja con respecto al presidente saliente, Donald Trump, con vistas a la votación en el Colegio Electoral.



La secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha declarado la certificación de la victoria de Biden, así como la victoria del también demócrata Mark Kelly en su contienda electoral con la senadora republicana Martha McSally, por lo que Kelly podrá tomar posesión como senador el próximo miércoles, según recoge la prensa estadounidense.



Con este resultado, Biden se hace con los 11 delegados en el Colegio Electoral, que es el que finalmente elige al presidente estadounidense. El organismo tiene previsto reunirse el 14 de diciembre, a menos que haya una decisión judicial en contra.



Por su parte el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que no sólo ha vuelto a esparcir rumores y acusaciones de fraude electoral, sino que también ha cargado contra el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey.



"¿Por qué se apresura a poner a un demócrata en el cargo, especialmente cuando se están revelando tantas cosas horribles sobre el fraude electoral?", se ha preguntado Trump sin aportar pruebas de esto último.



"¿Qué esta pasando con Doug Ducey? ¡Los republicanos recordarán esto durante mucho tiempo!", ha dicho el todavía inquilino de la Casa Blanca, quien poco después ha lamentado "la corrupción" que a su juicio se está cometiendo.



El proceso de certificación en Arizona se ha realizado bajo la supervisión del gobernador del estado, el republicano Doug Ducey; del fiscal general estatal, Mark Brnovich, y del presidente del Tribunal Supremo estatal, Robert Brutinel, también republicano.



Este mismo lunes, el abogado principal de Trump, Rudolph Giuliani, ha emplazado a los congresistas estatales republicanos de Arizona a anular los resultados electorales por un presunto fraude en el voto por correo.



"Probablemente es una táctica equivocada, pero estamos cerca del final", ha afirmado Giuliani durante un encuentro en un hotel de Phoenix. "Os voy a pedir que imploréis a otros miembros del Congreso que se planten. Que no os intimiden. No tengáis miedo", ha añadido.



Giuliani ha recordado que es el Congreso de Arizona, controlado por los republicanos, el que puede elegir a los electores del Colegio Electoral sean cuales sean los resultados del voto popular. Trump ganó en Arizona en 2016, igual que todos los candidatos republicanos desde 1996.

