1-1. Cristian Romero da un punto de oro al Atalanta

Roma, 1 dic (EFE).- El argentino Cristian Romero, con el primer gol de su carrera en la Liga de Campeones, le dio este martes un punto de oro al Atalanta contra el Mitjylland (1-1) para mantener a su equipo con plenas opciones de clasificarse para los octavos de final.

Pese a no conseguir doblegar al modesto Mitjylland danés, que llegaba a Bérgamo ya condenado a ser colista del grupo C, el Atalanta sumó un punto clave para llegar a la última jornada como segundo clasificado, a cuatro del líder Liverpool, y con una unidad de ventaja sobre el Ajax, tercero.

El Atalanta y el Ajax se enfrentarán la próxima semana en Ámsterdam y al cuadro italiano le bastará sumar un empate para sellar su segunda clasificación consecutiva a los octavos de final, tras el histórico logro del curso pasado, cuando terminó su aventura en los cuartos contra el París Saint Germain.

Ganar este martes al Mitjylland no cambiaría nada para el Atalanta, pues una derrota contra el Ajax la próxima semana le eliminaría igualmente.

Giampiero Gasperini volvió a alinear a su tridente estelar con "Papu" Gómez, Duván y Muriel y su equipo arrancó fuerte, creando ocasiones de gol, pero pagando su falta de pegada. En los primeros diez minutos el holandés Hans Hateboer y Duván, tras una gran acción de Muriel, perdonaron al Mitjylland, que acabó marcando primero.

En el minuto 13, en una acción en un golpe franco en posición de tres cuartos, el delantero guineano Sory Kaba ofreció el balón al capitán Alexander Scholz, que fulminó al portero con un derechazo al bote pronto.

Solo el Marsella, que llegó a la quinta jornada con cero goles a favor y nueve en contra, arrancó peor que el Mitjylland esta Liga de Campeones, pero el equipo danés logró irse al descanso por delante, pese a la gran cantidad de ocasiones creadas por el Atalanta.

Gasperini sorprendió al sustituir a Gómez durante el descanso y su Atalanta sufrió para coger ritmo, pero su empuje aumentó en el tramo final, cuando la delantera fue potenciada con el joven talento marfileño Amad Diallo, de apenas 18 años.

Tras dos ocasiones consecutivas para Diallo, ambas paradas por un atento meta Hansen, el Atalanta recogió el premio a su empuje en el 79 gracias a un autoritario cabezazo de Romero, quien se había sumado a la delantera.

El argentino, que se incorporó al Atalanta en la última sesión de mercado cedido procedente del Juventus con opción de compra fijada en 16 millones de euros, aprovechó un buen centro de Hateboer para celebrar la primera diana de su carrera en la Liga de Campeones.

Fue el propio zaguero argentino el más peligroso de su equipo y la última ocasión le tocó a él en el 95, aunque en ese caso no consiguió cabecear con precisión.

Pese a no ganar, el Atalanta salió del duelo del Gewiss Stadium con un punto de gran importancia, que le permitirá visitar el Ámsterdam Arena y meterse en octavos con un empate.

- Ficha técnica:

1. Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino (Toloi, m.68); Hateboer, Pessina, Freuler (De Roon, m.68), Gosens (Ruggeri, m.86); Gómez (Ilicic, m.46), Muriel (Traoré, m.68) y Duván.

1. Mitjylland: Hansen; Andersson, James, Scholz, Paolinho; Hoegh, Dreyer (Isaksen, m.82), Anderson, Onyeka, Mabil (Vibe, m.67); Kaba (Madsen, m.82).

Goles: 0-1, m.13: Scholz; 1-1, m.79: Romero.

Árbitro: Anastasios Sidiropoulos (GRE). Mostró cartulina amarilla a Djimsiti (m.30) y Romero (m.62) del Atalanta, y a Kaba (m.28) y Paolinho (m.89), del Mitjylland.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo C de la Liga de Campeones disputado a puerta cerrada en el Gewiss Stadium de Bérgamo (norte de Italia).

