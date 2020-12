0-0. Oporto y City, misión cumplida

Lisboa, 1 dic (EFE).- El Oporto y el Manchester City firmaron tablas con un empate a cero que sirvió para certificar el pase a octavos del equipo portugués y el liderato del grupo C para el conjunto inglés, que dominó el partido pero no encontró el gol.

Ambos equipos sólo necesitaban un punto para conseguir sus objetivos, lo que quedó patente sobre el césped, donde el encuentro sólo se animó en la recta final, cuando el City apretó más en busca de un tanto.

Antes, los ingleses fueron superiores, pero les costó encontrar espacios ante un Oporto defensivo que no quería arriesgarse a dejar escapar el punto que necesitaba para estar en octavos.

Con la clasificación a octavos ya asegurada y la primera plaza del grupo muy cerca, Pep Guardiola se permitió dar una vuelta al once titular y realizó siete cambios respecto a la goleada del pasado fin de semana en la Premier League.

No pudo contar con el Kun Agüero, ausente por molestias, pero saltó al césped un City muy español, con Eric García, Rodrigo y Ferran Torres.

Frente a ellos, un Oporto defensivo, con una línea de tres centrales y el mexicano Tecatito Corona en la delantera.

Como era de esperar, la fría noche en Oporto tuvo dominio inglés. El City controló en balón y fue muy superior en la primera parte, pero no con el suficiente ímpetu como para superar la barrera de los "dragones".

Las cosas se animaron cuando, tras una ocasión del Oporto, el City lanzó un contragolpe que acabó con un mano a mano de Ferran Torres con el guardameta argentino Marchesín, aunque el colegiado pitó fuera de juego.

La ocasión de gol más clara de la primera parte la tuvo Sterling, a quien el lateral nigeriano Zaidu le sacó un remate sobre la línea de portería.

Tras el descanso, el partido se mantuvo igual, con el City marcando el ritmo y las esperanzas puestas en Sterling, el más activo de cara a portería. El internacional inglés tuvo una oportunidad en el minuto 58 tras escaparse de la defensa portuguesa que sacó Marchesín.

Con Tecatito Corona renqueante desde un golpe con Cancelo en la primera mitad, Sérgio Conceição decidió quitar al mexicano y dar entrada a un jugador más ofensivo, el delantero colombiano Luis Díaz.

Pero las ocasiones claras siguieron llegando del lado inglés, que aumentó la presión en la recta final del partido, en la que las buenas paradas de Marchesín y el VAR le privaron del gol.

En una jugada embarullada en el área del Oporto, hasta tres jugadores del City pudieron marcar, pero la pelota no entró.

El equipo de Guardiola llegó a celebrar un gol de Gabriel Jesus en el minuto 80, pero fue anulado por el VAR por fuera de juego de Rodri.

El brasileño fue quien terminó de agitar el partido en los últimos minutos, en los que volvió a estar cerca del gol con un remate de cabeza.

Con el empate, el City suma 13 puntos y se asegura el primer puesto del grupo C, mientras que el Oporto acumula 10 y garantiza su presencia en octavos, a falta de una jornada.

- Ficha técnica:

0 - Oporto: Marchesín; Manafá (Nanu, m.72), Mbemba, Diogo Leite, Sarr; Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe; Corona (Díaz, m.63), Marega (Evanilson, m.72) y Otávio (Fábio Vieira, m.86).

0 - Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Garcia, Zinchenko; Rodrigo, Fernandinho, Bernardo Silva; Foden, Sterling y Ferran Torres (Gabriel Jesus, m.72).

Árbitro: Björn Kuipers (HOL). Amonestó a Marega (m.68), del Oporto, y a Rodri (m.52), del Manchester City.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Estádio do Dragão de Oporto.

Paula Fernández