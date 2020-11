Villalibre recoge el guante de Aduriz

Bilbao, 30 nov (EFE).- Aritz Aduriz le designó como su sucesor y Asier Villalibre ha recogido el guante. Dos partidos desde que el exariete internacional desvelase que fue él quien pidió al 'Búfalo' que heredase su ya legendario dorsal '20' y dos actuaciones más que convincentes del de Gernika.

"Le estoy viendo muy bien", añadía el goleador rojiblanco de la última década en una declaración hasta sorprendente tratándose de un futbolista que ni había sido titular en lo que iba de temporada ni había marcado, siendo como es un delantero centro.

Pero quizás fuesen esas palabras las que decidiesen a apostar definitivamente desde el principio por Villalibre a Gaizka Garitano, realmente quien recogió el guante de Aduriz ya que es a él, en su condición de entrenador, al que corresponde incluirle en el once.

De todos modos, el todavía joven ariete criado en Lezama, que acaba de cumplir 23 años, ya había dado muestras sobradas de que se merecía confianza desde el arranque de los partidos.

Y, con el empujón de las palabras de Aduriz, lo ha ratificado. Dos partidos y dos notas altas. Antes el Betis, sobresaliente aún sin haber marcado porque participó en tres de los cuatro tantos de una goleada en la que volvió loca a la defensa verdiblanca.

No paró de moverse, desmarcarse, disputar, descargar y asistir el vizcaíno hasta retirarse del campo ya con el 4-0 final para recibir la ovación que ahora, debido a la pandemia, es imaginaria para los futbolistas que abandonan el terreno de juego antes de que se cumpla la hora pero con el deber cumplido.

Este domingo en Getafe, las cosas fueron diametralmente opuestas, aunque con una nota también alta. Al menos un notable por ser el autor del tanto que puso en ventaja a los suyos antes del 1-1 final en el único balón aprovechable que recibió en todo el partido.

Un remate de cabeza directo a saque de córner que, curiosamente, es una excepción en los últimos años en un equipo que históricamente ha dominado esa jugada como pocos.

Eleva el mérito del remate hacerlo deshaciéndose del agarrón al que le estaba sometiendo el uruguayo Mauro Arambarri, quien cometió el error de centrarse en Villalibre y olvidarse de un balón al que trató de llegar también el togolés Djene Dakoman. Lo que da más valor aún a la acción del nuevo '20' del Athletic.

Lo que de un tiempo a esta parte es como decir el '9' rojiblanco. "Me hace mucha ilusión que lo lleve. A ver si le da la suerte que me ha dado a mí", confesaba el 'Zorro' Aduriz, lanzándole el guante. En los dos primeros partidos de titular, mucha.

Fundamentalmente por lo que el 'Búfalo' ha puesto de su parte: juego para ayudar a sus compañeros y gol. Guante recibido. El Athletic tiene ariete. Hasta Garitano, al que le ha costado lo suyo, está de acuerdo.

Ramón Orosa



