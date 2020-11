Ventas minoristas de Chile registran mayor aumento en una década

(Bloomberg) -- Las ventas minoristas de Chile registraron en octubre el mayor aumento en una década, luego de que el Gobierno permitiera a las personas retirar sus ahorros de jubilación. Un segundo retiro de fondos de pensiones está en camino y podría impulsar las ventas de las festividades de Navidad.

Las ventas aumentaron un 19,6% con respecto al año anterior, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra fue mayor que la estimación mediana de 19% de los analistas encuestados por Bloomberg, y correspondió al mayor repunte desde julio de 2010. Tanto las manufacturas como la producción industrial avanzaron más de lo esperado en el mismo mes, indicó la agencia en otro informe.

Los números son la señal más reciente de que los consumidores están impulsando la recuperación de una recesión causada por el coronavirus en una de las naciones más ricas de América Latina. Los chilenos retiraron este año US$17.000 millones de sus ahorros para la jubilación, lo que ayudó a impulsar las ventas de productos, desde electrónicos hasta automóviles. Se espera que el Congreso apruebe una ley que permita una segunda ronda de retiros, lo que daría un impulso adicional a la demanda.

Las cifras económicas del lunes se vieron impulsadas por su comparación con el año anterior, cuando una serie de protestas masivas obligaron a cerrar las tiendas e interrumpieron el transporte público.

En las últimas semanas, el banco central ha dado señales de planes para mantener su tasa de interés de referencia cerca de cero en el futuro cercano. La Administración de Sebastián Piñera está gastando alrededor del 12% del producto interno bruto en ayuda de emergencia en medio de la pandemia, incluidos préstamos con bajas tasas de interés y programas de protección laboral.

El Gobierno también continúa reduciendo los confinamientos destinados a frenar la propagación del coronavirus. El brote de Chile alcanzó su punto máximo en junio y las tasas de positividad nacional se han mantenido cerca del 4% este mes.

