Venezuela.- Una delegación de IU viajará a Venezuela como observadora de las elecciones parlamentarias

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Una delegación de IU se desplazará a Venezuela para realizar labores de observación de las elecciones legislativas de Venezuela, que tendrán lugar el 6 de diciembre, mientras que ningún diputado del grupo confederal de Unidas Podemos acudirá al país iberoamericano.



En el caso de IU la delegación está compuesta por el responsable federal de Política Internacional de IU, Fran Pérez, y el coordinador de la Asamblea Político y Social (APyS) del partido, José Luis Centella. Además, irá Maite Mola, pero en calidad de vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea (PIE) del que forma parte IU.



Según han explicado a Europa Press fuentes del partido, está en duda que acudan también a Venezuela el eurodiputado Manu Pineda, que está pendiente del resultado de una PCR, y la dirigente de IU y vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.



Lo harán en calidad de invitados por el Consejo Nacional Electoral del país iberoamericano, cuya composición ha sido criticada por España, la UE y el grupo de contacto para Venezuela.



De hecho, la UE descartó enviar ninguna misión de observación a estos comicios al concluir que no se dan las circunstancias que garanticen la celebración de unas elecciones 'creíbles' con este calendario, y pidió aplazarlas.



Por otro lado, fuentes parlamentarias han señalado que no se desplazará ningún diputado del grupo Unidas Podemos en el Congreso, dado que esta semana se tiene que votar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.



Pineda ha explicado a Europa Press que la delegación "va a hacer esta labor de acompañamiento internacional en las elecciones legislativas con el mismo ánimo que en el resto de procesos electorales en los que han estado, con la convicción de que hay que seguir abriendo vínculos y puntos de relación" con el país.



"Creemos que la UE debe seguir empujando por el diálogo y que en estas elecciones no ha hecho todos los esfuerzos que podría haber hecho", ha detallado el eurodiputado.



PROGRAMA DE LOS OBSERVADORES



El programa del Plan de Observadores Internacionales de las Elecciones a la Asamblea Nacional 2020 de Venezuela, organizado por el Consejo Nacional Electoral, contempla la llegada de los participantes el 1 y 2 de diciembre.



Concretamente, participarán en seminarios para conocer el marco jurídico y organizativo de los comicios, así como las auditorías al sistema automatizado de votación.



También podrán seguir los actos de cierre de campaña y la instalación, el día 4 de diciembre, de las mesas electorales en los centros de votación. Además, mantendrán una reunión con la Junta Directiva y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



A su vez, tendrán un encuentro con la Asamblea Nacional Constituyente y está programada una reunión con el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.



El 5 de diciembre se procederá a la salida de los observadores internacionales a las regiones y podrán conocer las auditorías de los comicios.



El día 6 podrán seguir la constitución de las mesas electorales en los centros de votación y visitar los mismos, así como su cierre y la verificación ciudadana del proceso electoral.