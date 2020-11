Unos 600 millones de dólares en cooperación e inversiones de Corea del Sur a Ecuador

El canciller de Ecuador, Luis Gallegos. EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Quito, 29 nov (EFE).- Ecuador recibirá alrededor de 600 millones de dólares en cooperación no reembolsable e inversiones de Corea del Sur, informó este domingo el canciller del país andino, Luis Gallegos, tras su visita oficial a esa nación asiática.

"Hemos logrado 600 millones de dólares en proyectos de cooperación no reembolsable y también de inversiones tanto en el ámbito bilateral como multilateral de los organismos que están en Corea", indicó el jefe de la diplomacia ecuatoriana en un vídeo colgado en Twitter.

En esa red social de la Cancillería, añadió que continuarán haciendo los esfuerzos para instrumentar esas líneas para el beneficio del pueblo ecuatoriano.

El Gobierno de Seúl aprovechó la visita oficial de una semana de Gallegos para invitarlo al Foro de Cooperación Futura Corea-Latinoamércia y el Caribe en el que, entre otros temas, el canciller pudo mantener encuentros y compartir posturas con respecto al "acceso universal a las vacunas".

"Esta tiene que ser una solución multilateral. No vamos a salir individualmente de esto. Tiene que haber un acuerdo mundial para lograr consensos, parámetros y protocolos", explicó Gallegos en una entrevista con Efe en Seúl, con respecto a lograr repartos equitativos de estas vacunas.

"Mientras no salgamos todos de esta, no sale nadie", apuntó en referencia al daño generalizado que la pandemia ha provocado por el carácter cada vez más transfronterizo de la economía mundial.

En ese sentido, Gallegos visitó durante su viaje el Instituto Internacional de Vacunas (IVI) surcoreano, con el cual se firmó un memorando de entendimiento "para buscar su asesoría en las iniciativas de las que somos parte, como Covax o la OMS" o en los acuerdos que Quito ha firmado con AstraZeneca, Moderna y Pfizer para suministrar de 16 millones de vacunas.

El titular de Exteriores también estuvo en la sede en Seúl de Seegene, empresa de soluciones diagnósticas que figuró entre las primeras del mundo en fabricar en masa pruebas para detectar el coronavirus, y que en el marco de la visita regaló a Ecuador 20.000 test.

Otro de los temas que más peso tuvo en el mencionado viaje fue la construcción del Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro" en la ciudad costera de Manta, un proyecto cerrado este año en el que la Corporación Aeroportuaria de Corea (KAC por sus siglas en inglés) invertirá en labores de construcción y también operará cuando esté terminado.

"Es una inversión total de unos 200 millones de dólares que permitirá unir Ecuador con Asia. Y eso va a fomentar no sólo el turismo después de que se recupere también carga y otros elementos", dijo Gallegos sobre el proyecto que gestionará KAC.

"Es obvio que ese tipo de inversión nos interesa porque genera empleo y genera oportunidades a futuro", apuntó Gallegos, que destacó la importancia estratégica de Manta, importante destino turístico que es sede de la flota atunera ecuatoriana, una de las mayores del Pacífico.