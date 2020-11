UE.- Los 27 se comprometen a "redoblar" los esfuerzos para el alivio de la deuda de países africanos

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de la Unión Europea se han comprometido a "redoblar" sus esfuerzos a nivel internacional para aliviar la deuda de los países más pobres, en particular los de África, y han reconocido que algunos de ellos pueden necesitar medidas más ambiciosas que las que se han acordado hasta.



Los Estados miembros han adoptado un documento de conclusiones en las que establecen un enfoque común de cara a las conversaciones que se desarrollan sobre esta cuestión en el marco del G20 y del Club de París.



En el documento, los Veintisiete destacan el "aumento de la vulnerabilidad frente a la deuda en países de renta baja", en particular en el continente africano, derivadas de la crisis del coronavirus y subrayan la importancia de lograr un "enfoque internacional coordinado" para el alivio de la deuda de estos países.



Así, acogen con "satisfacción" la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G20 y del Club de París, la prórroga de la misma hasta el 30 de junio de 2021 y la posibilidad de extenderla otros seis meses más.



De la misma forma, las capitales europeas reconocen que "puede ser necesario un mayor alivio de la deuda" en países que ya cuentan con niveles de deuda "insostenible". Por eso, celebran el acuerdo del G20 para un Marco Común de Reestructuraciones de Deuda más allá de la ISSD, que es "un avance importante" en este ámbito.



En este punto, defienden que las negociaciones al respecto tengan lugar "cuando sea necesario y caso por caso", al tiempo que garanticen una "estricta condicionalidad" en la gestión de las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción y la movilización de recursos dentro de un programa del FMI.



LA UE Y EL SAHEL.



Este tema ha sido precisamente materia de debate en la videoconferencia de alto nivel entre la UE y los países del G5 Sahel celebrada este lunes y que ha unido al presidente del Consejo, Charles Michel, y al presidente rotatorio del grupo del Sahel, Mohamed Ould Cheik El Ghazouani.



"El alivio de la deuda es parte de la respuesta europea a la crisis del coronavirus. He llevado el tema ante los miembros del Consejo Europeo que se han comprometido a avanzar en ello, de una manera coordinada en los foros multilaterales para aliviar la deuda de países africanos", ha explicado el exprimer ministro belga.



La cita ha servido también para hacer seguimiento a los compromisos de seguridad alcanzados en la cumbre del pasado mes de abril. Entonces la UE y el Sahel se comprometieron a reforzar la lucha contra el terrorismo y aumentar los recursos estatales para garantizar la estabilidad de la región.

