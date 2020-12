Tesla entrará completa al S&P y se sentirá por todo el mercado

(Bloomberg) -- Tesla Inc. se agregará al índice S&P 500 en una sola tanda el 21 de diciembre, una medida que perturbará todo el mercado, a medida que los administradores de dinero ajusten sus carteras para dar cabida a las acciones de la compañía de US$538.000 millones.

Dado el tamaño masivo de mercado de Tesla, S&P había buscado una consulta con los inversores a principios de noviembre, pidiendo comentarios sobre si las acciones deberían incorporarse al índice de una vez o en dos partes, lo que habría sido sin precedentes. El fabricante de vehículos eléctricos será la séptima compañía más grande en el S&P 500 con su valor de mercado actual, cayendo entre Berkshire Hathaway Inc. y Visa Inc.

Con aproximadamente US$11 billones en fondos vinculados al S&P 500, los administradores de fondos han estado esperando unas semanas ocupadas por delante, independientemente de cómo se incluya a Tesla en el índice. Ya sea que se trate de una sola vez o en dos tramos separados, los administradores de fondos de seguimiento de índices aún tendrían que descargar acciones de varias otras compañías para dar cabida al gigantesco recién llegado en sus carteras.

“Parece que están arrancando la tirita”, asegura Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “En última instancia, es menos perjudicial que probar algo nuevo con la mayor adición al índice de la historia”.

Las acciones de Tesla subieron más de 4% tras el anuncio del lunes. Cayeron 3,1% en la sesión regular desde su máximo histórico del 27 de noviembre. La acción ha subido aproximadamente 580% este año.

Después de la compra inicial de la inclusión del 21 de diciembre, la acción puede retroceder, si la historia sirve de guía, según Gary Black, un inversionista privado que fue director ejecutivo de Aegon Asset Management desde mediados de 2016 hasta septiembre. Black dijo que las acciones podrían caer entre 10% y 20%, un patrón que sería consistente con lo que sucedió con Facebook después de su entrada en el S&P 500 hace siete años.

La capitalización de mercado de Tesla es mayor que la de cualquier otra compañía en su debut en el S&P 500. Berkshire Hathaway tenía ese récord anteriormente. Valía alrededor de US$127.000 millones cuando se incluyó en el índice en 2010.

