Tanzania.- El líder opositor en Tanzania apuesta por el aislamiento diplomático y las sanciones contra Magufuli

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu, ha apostado por el aislamiento diplomático del Gobierno del presidente, John Magufuli, y la movilización ciudadana después de la reeleción del mandatario en las elecciones del pasado 28 de octubre, que considera fraudulentas.



Lissu, que quedó segundo en los comicios y se ha trasladado a Bélgica tras ser objeto de amenazas de muerte, ha insistido en una entrevista al diario 'The East African' en que en Tanzania "no hubo elecciones" sino que el partido de Magufuli "está en el poder de forma ilegítima".



Según ha explicado, en virtud de la Constitución tanzana "no es posible" recurrir "el resultado de las presidenciales", incluso aunque la oposición tiene "pruebas" de que hubo irregularidades, algo que denunciaron incluso durante la jornada electoral.



"No somos Kenia, Uganda o incluso Malaui. En todos esos países es posible contestar los resultados de las elecciones presidenciales", ha lamentado. Por eso, ha añadido Lissu, "tenemos que encontrar vías de conseguir traer de vuelta la democracia y eso es mediante una acción popular masiva y la acción internacional".



Así, ha indicado que aprovechará que está fuera del país "para contar al mundo la historia de Tanzania, para decir al mundo que castigue a los criminales en el régimen, lo aisle diplomáticamente, imponga sanciones selectivas contra ellos, prohibiciones de viaje e incautación de bienes".



Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del jefe de la Policía de que su vida no corre peligro si vuelve a Tanzania, el líder opositor ha subrayado que aunque durante los 60 días de la campaña contó con escolta, se la retiraron tras los comicios.



"Un día después recibí amenazas de muerte. Las dos cosas están relacionadas", ha defendido, denunciando que le retiraron la protección para que pudiera ser atacado. Lissu fue víctima de un intento de asesinato en 2017 durante el que recibió 16 disparos. Tras recibir tratamiento en el extranjero, regresó al país el pasado verano para participar en los comicios. Hasta el momento los autores del mismo no han sido identificados, como ha recordado él mismo.