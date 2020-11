Surgen críticas a la gestión económica en reunión presidida por Kim Jong-un

En una reuni�n pol�tica encabezada por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, surgieron este domingo cr�ticas "severas" a la gesti�n de los �rganos econ�micos, inform� hoy la agencia oficial del r�gimen de Pionyang, KCNA. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN/Archivo

Seúl, 30 nov (EFE).- En una reunión política encabezada por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, surgieron este domingo críticas "severas" a la gestión de los órganos económicos, informó hoy la agencia oficial del régimen de Pionyang, KCNA.

Los reunidos eran integrantes del buró político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea del Norte y tenía como propósito principal preparar el congreso de ese partido convocado para 2021 a fin de diseñar un plan de desarrollo económico quinquenal.

De acuerdo a lo informado por KCNA, en la reunión se "criticó severamente" la situación de los órganos de dirección económica por no dirigir "de manera científica" las misiones que tienen encomendadas.

La agencia oficial, sin embargo, no precisó cuáles son esas misiones encomendadas ni identificó a las instituciones oficiales, aunque apuntó como males el hecho de que "no erradican el subjetivismo y el formalismo".

El texto también señala que durante la reunión el buró político del partido se señalaron "una serie de desviaciones surgidas y las misiones importantes" del comité preparativo del congreso y presentó "el rumbo correspondiente" ante los problemas planeados.

Está previsto que el octavo congreso del partido único de Corea del Norte tenga lugar en enero de 2021, según se informó en agosto pasado.

En esa ocasión, KCNA apuntó que debido a "situaciones internas y externas severas y a múltiples desafíos inesperados" las mejoras de la economía norcoreana se han retrasado y que por ello "el nivel de vida de la población no ha mejorado notablemente".

Entre los problemas que atraviesa el país se encuentran las sanciones económicas aplicadas por el desarrollo de su programa nuclear, las inundaciones por un monzón largo este año y el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus.