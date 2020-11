Simeone cita a tres porteros pendiente de Oblak

Madrid, 30 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este lunes a tres porteros, aunque se trate de un partido en casa, para el encuentro de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, después de que Jan Oblak sólo haya hecho una parte de la última sesión, aunque el club no ha informado de ninguna lesión al respecto y prevé que estará listo para jugar este martes.

Además de él, también figuran Ivo Grbic y San Román en la lista. Habitual en algunos desplazamientos del equipo, sobre todo cuando se trata de la Liga de Campeones, no es nada común en casa.

A la lista, a la vez, regresa el mexicano Héctor Herrera, después de perderse los últimos tres partidos por una lesión muscular. No jugó ni contra el Barcelona ni contra el Lokomotiv ni contra el Valencia. Ahora vuelve a estar a disposición del técnico, aunque previsiblemente comenzará el choque en el banquillo de suplentes.

Aunque Simeone no lo ha descartado para el partido, Luis Suárez no está en la convocatoria ofrecida este lunes. Ni se ha entrenado ni está en la lista por Covid-19, al igual que Lucas Torreira, por el mismo motivo; Diego Costa, por una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha; Sime Vrsaljko, por una artroscopia en la rodilla izquierda; y Manu Sánchez, con una lesión muscular.

Tampoco está disponible para el encuentro Geoffrey Kondogbia, porque no está inscrito en la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya que su fichaje por el Atlético se produjo con el plazo para ello ya cerrado.

La convocatoria está compuesta por 17 jugadores del primer equipo: los porteros Jan Oblak y Ivo Grbic; los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro, José María Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Héctor Herrera; los extremos Víctor Machín, 'Vitolo', Yannick Carrasco y Thomas Lemar; y los delanteros Ángel Correa, Joao Félix e Ivan Saponjic.

A ellos se suman cuatro Jóvenes del filial: el portero San Román; el medio centro Juan Manuel Sanabria; el extremo Germán Valera y el delantero Sergio Camello.



Te Recomendamos